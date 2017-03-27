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Этой традиции 20 лет:дни франкофонии проходят в Минске

27 марта 2017 17:35
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Новости Беларуси. Дни Франкофонии в Минске объединили более 150 участников из разных уголков страны. Главной площадкой для общения стал лингвистический университет.

Ребята исполнили музыкальные композиции на французском языке.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь:
Участвуют студенты и ученики средних школ, где обучают французскому языку.

Это такое дружеское мероприятие, которое обычно заключает месяц Франкофонии в Беларуси. 

Паскаль Эбишер, глава отделения посольства Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь:
Франкофония – это, прежде всего, культурное событие и культурное сотрудничество. И, конечно, надо сказать, что все франкофонные страны пытаются и стараются мотивировать другие страны к тому,

чтобы открыть французский язык вместе с богатейшей франкофонной культурой.

Этой традиции 20 лет:дни франкофонии проходят в Минске -1

Гегам Адамян, третий секретарь посольства Армении в Республике Беларусь:
В 2018 году в Армении будет саммит глав государств, представителей Франкофонии. Здесь очень хороший уровень французского языка в вузах. Это хорошо. Очень приветствуется.

У меня много знакомых белорусов, которые говорят очень прекрасно на французском.

Этой традиции уже 20 лет. К проекту подключились 55 стран мира.

В эти выходные в столичном прокате и в музее истории кино показывали французкие ленты.

Это ретроспектива анимационных фильмов, которые пять лет подряд получали призовые места на международном фестивале «Анси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Беларусь-Франция # Дидье Канесс # Паскаль Эбишер # Гегам Адамян

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