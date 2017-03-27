Этой традиции 20 лет:дни франкофонии проходят в Минске

Новости Беларуси. Дни Франкофонии в Минске объединили более 150 участников из разных уголков страны. Главной площадкой для общения стал лингвистический университет.

Ребята исполнили музыкальные композиции на французском языке.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь:

Участвуют студенты и ученики средних школ, где обучают французскому языку.

Это такое дружеское мероприятие, которое обычно заключает месяц Франкофонии в Беларуси.

Паскаль Эбишер, глава отделения посольства Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь:

Франкофония – это, прежде всего, культурное событие и культурное сотрудничество. И, конечно, надо сказать, что все франкофонные страны пытаются и стараются мотивировать другие страны к тому,