Этой традиции 20 лет:дни франкофонии проходят в Минске

Новости Беларуси. Дни Франкофонии в Минске объединили более 150 участников из разных уголков страны. Главной площадкой для общения стал лингвистический университет.
Ребята исполнили музыкальные композиции на французском языке.
Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь:
Участвуют студенты и ученики средних школ, где обучают французскому языку.
Это такое дружеское мероприятие, которое обычно заключает месяц Франкофонии в Беларуси.
Паскаль Эбишер, глава отделения посольства Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь:
Франкофония – это, прежде всего, культурное событие и культурное сотрудничество. И, конечно, надо сказать, что все франкофонные страны пытаются и стараются мотивировать другие страны к тому,
чтобы открыть французский язык вместе с богатейшей франкофонной культурой.