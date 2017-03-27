Фестивалем туркменской культуры отметили мусульманский Новый год иностранные студенты в Гродно

Сегодня в гродненском университете обучаются более 400 туркменских студентов – это самое многочисленное иностранное сообщество. Поэтому фестиваль может стать хорошей традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в честь праздника прошел открытый фестиваль туркменской культуры. Его участниками стали студенты пяти вузов страны. От национальных костюмов до красочных обрядов – форум открыл много новых страниц восточной культуры.

Новости Беларуси. Самый добрый и теплый праздник весны отметили иностранные студенты в Гродно. «Навруз-байрам» – так называется мусульманский Новый год по астрономическому солнечному календарю.

Лейла Тагандурдыева, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Я когда впервые услышала, что «Навруз-байрам» будет праздноваться именно в нашем университете, ГрГУ имени Янки Купалы, я очень обрадовалась. Сегодня ко мне подходили не только белорусские студены, но и студенты из Польши, Китая, Индии. Я им рассказывала про нашу культуру, наши национальные блюда. Им это оказалось очень интересно.

В эти дни принято есть сладости, дарить подарки и ходить в гости. Считается, чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдет год. «Навруз-байрам» включен в список нематериального культурного наследия.