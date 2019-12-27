«Жёстко и жестоко всё это было». Москвина рассказала о примах Большого театра

Балетное и оперное искусство становится визитной карточкой СССР. Оперных и балетных прим публика буквально боготворила и купала в лучах славы. Но про их крутой нрав слагали легенды, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра:

Вот эта статусность, действительно, существовала. И достаточно жёстко и жестоко всё это было, когда были примы, когда они там: «Деточка, что ты тут идёшь? Дай мне пройти, уступи дорогу – Я иду!»