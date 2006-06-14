Живопись, наполненная светом Торы

Мастер библейских сюжетов художник Матвей Басов впервые выставил свои работы в Израильском культурно-информационном центре при посольстве Израиля в нашей стране. На торжественное открытие вернисажа мастера 13 июня прибыли работники культуры, представители посольств и художники.

Сын выдающегося Израиля Басова, которого все чаще сегодня называют вторым Шагалом, продолжил дело отца. Свою живопись, наполненную светом Торы, мастер посвящает земле, которую лишь недавно увидел.

Торжественное открытие вернисажа Матвея Басова совпало по времени с возобновлением работы Израильского культурно-информационного центра в Минске. На торжественном открытии работ мастера собрались знатоки Торы. По старым израильским традициям, на полотнах мастера нет человеческих лиц. Он почти не пишет город, но пишет Бога.

Матвей Басов использует особую технику. На легкую основу художник накладывает густые слои краски, над которыми потом работает, создавая неровную текстуру полотна, напоминающую кору старого дерева. <Моисей>, <Молитвы>, <Знатоки Торы> - фактурная живопись. Здесь краска играет роль пластического материала.

Любимые автором библейские герои погружают зрителя в тайну. Критики часто называют Матвея Басова символистом. Но сам он так не считает. Хочет просто понять: какая же она, вера?