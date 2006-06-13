Оркестр, который всегда будет праздником

Большой концертной программой с участием звезд белорусской и российской эстрады отметит свой 20-летний юбилей Национальный оркестр симфонической и эстрадной музыки Беларуси под руководством народного артиста страны профессора Михаила Финберга. Концерт под названием "Оркестр, который всегда праздник" состоится 10 июля на XV Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Участие в мероприятии примут популярные белорусские исполнители. Поздравить легендарный коллектив приедут также российские артисты. Концерт будет состоять из девяти условных тематических блоков, в которых слушателям в поэтическо-песенной форме будет рассказана история как самого оркестра, так и белорусской национальной музыки в целом, история белорусской песни и ее современные тенденции.