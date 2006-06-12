Православные отметили один из самых значимых христианских праздников - Святую Троицу

Именно на 50-й день после Пасхи сошел на апостолов дух святой, и обрели они способность и силу для проповеди учения Христова всем народам.

А само учение о триединстве Бога, как Отце, Сыне и Духе Святом обрело исключительную полноту и ясность. Согласно учению перед Вознесением Иисус пообещал: <И, будете мне свидетелями и в Иерусалиме и даже по край земли>.

Свято-Троицкая церковь 12 июня отпраздновала и собственный день рождения. Здесь уже завершены все строительные работы, идет благоустройство: роспись стен, сооружение иконостаса. Покупается утварь богослужебных потребностей.

Много молодых семей с детьми приобщаются и к литургической деятельности, и к социальному служению. Отец-настоятель Андрей Крутелев, праведные труды которого во славу церкви недавно отмечены владыкой Филаретом присвоением чина протоиерея, радуется, что приход сложился, и он очень надеется, что в следующем году три ипостаси единого Бога будут восславлять уже в новом храме.