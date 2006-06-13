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Национальный театр оперы Беларуси завершает свой театральный сезон премьерами

13 июня 2006 11:40
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Экспериментом стала постановка драматическим режиссером из Швеции оперы Пуччини <Джанни Скикки>.

Ученик Георгия Товстоногова, Александр Нордштрем в своем одноактном спектакле задействовал лучшие силы театра - на одну партию пробовались по четыре исполнителя. Главные партии в спектакле исполнили  солисты - Владимир Петров и Татьяна Гаврилова.
Ироничный <Джанни Скикки> в авторской интерпретации словно подтверждает духовную общность Минска и Стокгольма.

"...я знаю, что гораздо труднее заставить людей смеяться, чем плакать", писал  Пуччини в своих <Письмах>. Александр Нордштрем  решил с этим поспорить.  В  его  карикатурных персонажах - кривых, слепых и  истеричных -  герои итальянской, французской и американской кинокомедий. В двойной морали оперы-комедии - ловкий мошенник Джанни Скикки,

# Культура

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