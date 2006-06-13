Национальный театр оперы Беларуси завершает свой театральный сезон премьерами

Экспериментом стала постановка драматическим режиссером из Швеции оперы Пуччини <Джанни Скикки>.

Ученик Георгия Товстоногова, Александр Нордштрем в своем одноактном спектакле задействовал лучшие силы театра - на одну партию пробовались по четыре исполнителя. Главные партии в спектакле исполнили солисты - Владимир Петров и Татьяна Гаврилова.

Ироничный <Джанни Скикки> в авторской интерпретации словно подтверждает духовную общность Минска и Стокгольма.

"...я знаю, что гораздо труднее заставить людей смеяться, чем плакать", писал Пуччини в своих <Письмах>. Александр Нордштрем решил с этим поспорить. В его карикатурных персонажах - кривых, слепых и истеричных - герои итальянской, французской и американской кинокомедий. В двойной морали оперы-комедии - ловкий мошенник Джанни Скикки,