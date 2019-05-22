«Живая классика» звучит в Витебске. Как проходит областной отбор на национальный конкурс – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Живая классика звучит в эти дни в Витебске. Здесь проходит областной отбор на национальный конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже не первый год белорусские школьники соревнуются в мастерстве чтения и знании произведений наших авторов.

Сами организаторы признаются, что когда-то, начиная этот проект, они даже не предполагали, что он станет настолько популярным. Ну а наш телеканал и в этот раз окажет информационную поддержку конкурсу, покажет и расскажет о самых интересных его участниках.

О том, кто представит северный регион, репортаж корреспондента Анастасии Аласании.