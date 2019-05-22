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«Живая классика» звучит в Витебске. Как проходит областной отбор на национальный конкурс – репортаж СТВ

22 мая 2019 17:36
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Новости Беларуси. Живая классика звучит в эти дни в Витебске. Здесь проходит областной отбор на национальный конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже не первый год белорусские школьники соревнуются в мастерстве чтения и знании произведений наших авторов.

«Живая классика» звучит в Витебске. Как проходит областной отбор на национальный конкурс – репортаж СТВ-1

Сами организаторы признаются, что когда-то, начиная этот проект, они даже не предполагали, что он станет настолько популярным. Ну а наш телеканал и в этот раз окажет информационную поддержку конкурсу, покажет и расскажет о самых интересных его участниках.

О том, кто представит северный регион, репортаж корреспондента Анастасии Аласании.

Подробнее – в видеоматериале.

«Живая классика» звучит в Витебске. Как проходит областной отбор на национальный конкурс – репортаж СТВ-4

«Живая классика» звучит в Витебске. Как проходит областной отбор на национальный конкурс – репортаж СТВ-6

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Анастасия Аласания # Тамара Краснова-Гусаченко # Фотофакт

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