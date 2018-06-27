«Они знают, для чего появились в этом городе и сели на этих крышах»: чем уникальны скульптуры на доме на Красной улице

Новое поколение, дети победителей, идут в будущее смело и уверенно. Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод: Это – молодые люди, которые присели рядом и про что-то мечтают.

Очень характерная черта этой скульптуры – в том, что они знают, для чего они появились в этом городе, и для чего они сели на этих крышах. По антуражу, атрибутам, вещам, которые у них в руках и рядом находятся, можно догадаться, что это за люди. Это – студенты или молодые специалисты, которые приехали завоёвывать этот город.

Очевидно, что не местные, люди деревни.

И у которых очень дальние планы на будущее.

«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах