Прямой эфир

«Они знают, для чего появились в этом городе и сели на этих крышах»: чем уникальны скульптуры на доме на Красной улице

27 июня 2018 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Построенный в 50-ые, дом по улице Красной украшен по проекту Павла Белоусова, классика монументальной скульптуры того периода.

Дом был построен для военнослужащих, для победителей.

«Они знают, для чего появились в этом городе и сели на этих крышах»: чем уникальны скульптуры на доме на Красной улице-1

Символично, что он дышит изобилием декора, который описывал радость победы.

«Они знают, для чего появились в этом городе и сели на этих крышах»: чем уникальны скульптуры на доме на Красной улице-4

Новое поколение, дети победителей, идут в будущее смело и уверенно.

Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Это – молодые люди, которые присели рядом и про что-то мечтают.

Но мечты их очень целенаправленные.

«Они знают, для чего появились в этом городе и сели на этих крышах»: чем уникальны скульптуры на доме на Красной улице-7

Очень характерная черта этой скульптуры – в том, что они знают, для чего они появились в этом городе, и для чего они сели на этих крышах. По антуражу, атрибутам, вещам, которые у них в руках и рядом находятся, можно догадаться, что это за люди. Это – студенты или молодые специалисты, которые приехали завоёвывать этот город.

Очевидно, что не местные, люди деревни.

И у которых очень дальние планы на будущее.

«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах

# Здания Минска # Культура # Роман Абрамчук

Другие новости рубрики

Все новости
Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?
27 июня 2018 07:59

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?

Урывак з паэмы «Рагнеда» Лявона Случаніна чытае Віялета Будзько
27 июня 2018 06:59

Урывак з паэмы «Рагнеда» Лявона Случаніна чытае Віялета Будзько

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской
26 июня 2018 17:50

Символы родной страны. В галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка Ирены Гудиевской