«Они знают, для чего появились в этом городе и сели на этих крышах»: чем уникальны скульптуры на доме на Красной улице

Построенный в 50-ые, дом по улице Красной украшен по проекту Павла Белоусова, классика монументальной скульптуры того периода.
Дом был построен для военнослужащих, для победителей.
Построенный в 50-ые, дом по улице Красной украшен по проекту Павла Белоусова, классика монументальной скульптуры того периода.
Дом был построен для военнослужащих, для победителей.
Символично, что он дышит изобилием декора, который описывал радость победы.
Новое поколение, дети победителей, идут в будущее смело и уверенно.
Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Это – молодые люди, которые присели рядом и про что-то мечтают.
Но мечты их очень целенаправленные.
Очень характерная черта этой скульптуры – в том, что они знают, для чего они появились в этом городе, и для чего они сели на этих крышах. По антуражу, атрибутам, вещам, которые у них в руках и рядом находятся, можно догадаться, что это за люди. Это – студенты или молодые специалисты, которые приехали завоёвывать этот город.
Очевидно, что не местные, люди деревни.
И у которых очень дальние планы на будущее.
«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах