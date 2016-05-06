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Зашифрованный автопортрет: увлекательное путешествие по миру искусства с арт-критиком Андреем Кулинковичем

06 мая 2016 11:26
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Наше знакомство с галереей «Предместье» начнем в необычном ракурсе:  зашифрованный автопортрет на полотнах великих живописцев.

На протяжении многих тысячелетий в работах  художников и скульпторов  прочитываются образы самих авторов.

Так приёмом зашифрованного автопортрета пользовался итальянский живописец Рафаэль. На знаменитой фреске «Афинская школа» он изобразил себя рядом с Птолемеем.

Не раз прятал себя на полотнах и Рембрандт. Например, мы с легкостью находим его  у ног Христа на картине  «Воздвижение креста».

Здесь он странник с посохом и корзиной. Удивительно, но на его лице нет ни восторга, ни отвращения. Только грусть и раздумье.

С ящиком красок на голове он наблюдает за происходящим. Творец словно старается в точности запомнить чудовищное извержение вулкана и падение Помпеи, чтобы после передать весь ужас на своей знаменитой картине.

Зашифрованные автопортреты  перекочевали и в новые виды искусства. Так,  набравшая невероятную популярность за последние десятилетия авторская кукла  сегодня непросто красивый  hand-made.  Без всяких колебаний её можно считать специфическим ответвлением скульптуры.

Познакомиться с этими красавицами уже сегодня вы можете в галерее «Предместье». Здесь мастер Надежда Цигановская представила свои лучшие произведения искусства.

Грациозные, хрупкие и невероятно притягательные. Такие куклы существуют лишь в одном экземпляре.  Они  предназначены совсем не для игры, ими можно лишь любоваться.

Процесс создания таких красавиц невероятно кропотливый и трудоёмкий. Он требует от автора не только владения техникой, но и вложения частички души. А потому в каждой куколе мы с лёгкостью прочитываем и образ самого мастера.

Любоваться красавицами можно бесконечно. Уже сегодня такую возможность с радостью вам подарит галерея «Предместье». Приходите,  и вы получите невероятное наслаждение.

А мы  через неделю вновь отправимся сюда, чтобы совершить увлекательное путешествие по миру искусства.

# Культура # Фотофакт # Андрей Кулинкович # живопись

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