Прямой эфир

Забеги по воде, конкурс бородачей и поедание пельменей на скорость: «Уха-фест» в Вилейке

13 июля 2018 21:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник пройдет 14 июля на берегу Вилейского водохранилища, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этот раз – с акцентом на экологию. На подворьях попытаются обойтись без одноразовой посуды. А тех, кто придет на праздник со своей кружкой, угостят квасом. В программе конкурс приготовления ухи, творческое выступление и презентация книг о рыбалке и национальной белорусской кухне.

Забеги по воде, конкурс бородачей и поедание пельменей на скорость: «Уха-фест» в Вилейке-1

Татьяна Титуленко, организатор фестиваля:
Подготовка к фестивалю вышла на финишную прямую, отшлифовываем последние нюансы. В этом году мы будем делать велопарад и будем приветствовать всех велосипедистов. Получат подарки и сувениры те, кто приедет на наш фестиваль на велосипеде.

Забеги по воде, конкурс бородачей и поедание пельменей на скорость: «Уха-фест» в Вилейке-4

Гости смогут поучаствовать в конкурсе по поеданию пельменей на скорость. В этот раз здесь выберут дядьку-бороду. Конкурсантами могут стать мужчины, жители Вилейского района в возрасте старше 18 лет. Наличие бороды обязательно. А закончит фестиваль яркий салют на воде.

# Фестиваль # Культура # Татьяна Титуленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вручение специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Репортаж СТВ
13 июля 2018 20:14

Вручение специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Репортаж СТВ

Полуфинал конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре». Рассказываем все подробности
13 июля 2018 20:04

Полуфинал конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре». Рассказываем все подробности

«Волнение есть, но приятное»: белорусский участник «Витебск 2018» поделился эмоциями после выступления
13 июля 2018 20:02

«Волнение есть, но приятное»: белорусский участник «Витебск 2018» поделился эмоциями после выступления