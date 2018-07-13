Забеги по воде, конкурс бородачей и поедание пельменей на скорость: «Уха-фест» в Вилейке
Новости Беларуси. Праздник пройдет 14 июля на берегу Вилейского водохранилища, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В этот раз – с акцентом на экологию. На подворьях попытаются обойтись без одноразовой посуды. А тех, кто придет на праздник со своей кружкой, угостят квасом. В программе конкурс приготовления ухи, творческое выступление и презентация книг о рыбалке и национальной белорусской кухне.
Татьяна Титуленко, организатор фестиваля:
Подготовка к фестивалю вышла на финишную прямую, отшлифовываем последние нюансы. В этом году мы будем делать велопарад и будем приветствовать всех велосипедистов. Получат подарки и сувениры те, кто приедет на наш фестиваль на велосипеде.
Гости смогут поучаствовать в конкурсе по поеданию пельменей на скорость. В этот раз здесь выберут дядьку-бороду. Конкурсантами могут стать мужчины, жители Вилейского района в возрасте старше 18 лет. Наличие бороды обязательно. А закончит фестиваль яркий салют на воде.