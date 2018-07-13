Забеги по воде, конкурс бородачей и поедание пельменей на скорость: «Уха-фест» в Вилейке

Новости Беларуси. Праздник пройдет 14 июля на берегу Вилейского водохранилища, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этот раз – с акцентом на экологию. На подворьях попытаются обойтись без одноразовой посуды. А тех, кто придет на праздник со своей кружкой, угостят квасом. В программе конкурс приготовления ухи, творческое выступление и презентация книг о рыбалке и национальной белорусской кухне.

Татьяна Титуленко, организатор фестиваля:

Подготовка к фестивалю вышла на финишную прямую, отшлифовываем последние нюансы. В этом году мы будем делать велопарад и будем приветствовать всех велосипедистов. Получат подарки и сувениры те, кто приедет на наш фестиваль на велосипеде.