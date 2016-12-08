Юрий Стоянов: записали «Садово-огородный рэп» в 1994 году, а он и сейчас смотрится

Юрий Стоянов, артист театра и кино, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы, наверняка, знаете – Олейников в Минске ставил мюзикл.

Юрий Стоянов:

Да, я приезжал к нему сюда.

Он удивил всех тем, что написал музыку. Очень интересную музыку.

Юрий Стоянов:

Он и себя удивил.

Мы вас знаем, как актёрский дуэт, а вот Вы по-музыкальному общались с ним?

Юрий Стоянов:

Да, очень много. Внутри «Городка» – да, была целая такая рубрика у нас.

Она называлась «МУЖИКальная пауза», от слов «мужики» и «музыка».

Где-то между, с такой ошибкой, перечёркнутые буквы. И внутри этой рубрики в «Городке» мы всегда пели. И я думаю, музыкальных номеров там штук 40 у нас наберётся. Но это его была прерогатива, я здесь был просто исполнителем и полностью доверял ему, потому что он очень чувствовал – ещё такая редкая часть юмора, направление, как музыкальный юмор.

Он же может быть очень специальным, для десяти выпускников консерватории.

Нет, это была абсолютно демократичная… Ну, например, мы записали наш «Садово-огородный рэп» в 1994 году, сделали этот номер. А он сейчас смотрится! Не считая уровня «картинки», потому что, естественно, разрешение совсем не то, что сейчас у этого простого BETACAM-чика, которым мы это всё снимали. Если бы это всё вычистить да выровнять, абсолютно современный, модный клип, очень смешной. А это было-то когда. Кстати, в этом клипе фонограмму впервые делал, по-моему, тогда ещё десятиклассник Денис Клявер.