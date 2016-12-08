В Минске ломал, наклеили за два часа: почему Стоянов прячет ногти на съёмках?

Юрий Стоянов, артист театра и кино, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знаете, я видел, как Вы играете на гитаре в одной телевизионной программе. ребята моего поколения, которые учились играть на гитаре – у нас такая рок-н-ролльная школа. Но я увидел, как Вы играете – это абсолютно другая манера, такая классическая.

Юрий Стоянов:

Мне трудно сказать, как это появилось. Я не знаю, почему так. Я ведь человек без образования музыкального. У меня его нет, к сожалению. Я не учился. У меня был только один эпизод, когда в Одессу приехал – был такой замечательный гитарист Кузнецов. И мои родители, и я оказались в компании у наших общих друзей в Одессе. И я попросил: «А можно мне показать, руку правую как держать?» И это заняло буквально…

Ну, как мы играли – положил вот так вот на деку и чешешь.

Ну вот, он мне говорит: «Брось. Молоточки. И всё. Запомнил?» Говорю: «Вроде, да».

Обращаю внимание, какие у Вас специальные ногти.

Юрий Стоянов:

Которые я прячу обычно. Я в кино снимаюсь вот так. Рука либо вот так, либо вот так. Если перед концертом, то их приходится клеить – это не мои ногти, естественно.

Как у любого гитариста, ногти, к сожалению, приходится приклеивать.

Вот в Минске нет с этим проблем – я здесь пару раз ломал, наклеили за два часа. Потому что здесь акрил – легко, а в Москве – невозможно. И вот это – такая мутота: перед концертом их надо приклеить, после концерта их надо спилить, потому что у тебя съёмки в кино. Потом у тебя опять концерт, их опять надо приклеить. А свои ни у кого не выдерживают этого удара, этого напряжения. Поэтому я подчёркиваю: ребята, всё в пределах нормы, на левой руке у меня их нет.