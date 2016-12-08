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Народная артистка Беларуси Анастасия Москвина: Нужно достойно нести это звание и продолжать работать!

08 декабря 2016 07:15
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Что даёт звание Народной артистки – это особые привилегии, или на Вас ещё больше ответственности накладывается?

Анастасия Москвина, Народная артистка Беларуси:
Во-первых, это большая радость. Очень приятное ощущение. Никогда не думала, не мечтала стать народной артисткой. Но так сложилось, благодаря людям, которые меня окружают, людям, которые меня поддерживали, выдвинули на такое почётное звание, и, конечно же, благодаря нашему Президенту, который подписал Указ о моём назначении. Многие говорят: «Ой, такая молодая, и уже Народная!» Я сама думаю про себя: «Как так получилось?» , но, конечно, очень этому рада. Вы правы, это ответственность. У нас в Беларуси очень мало Народных артистов и попасть в список этих людей – для меня большая честь и гордость.

# Культура # Фотофакт # Анастасия Москвина # 2016 - Год культуры в Беларуси

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