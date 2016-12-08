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Парик и красный галстук – и весь вам Трамп: что думает Юрий Стоянов о новом президенте США

08 декабря 2016 20:44
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Юрий Стоянов, артист театра и кино, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас в детстве была увлекательная, Вами придуманная игра «в людей». Когда Вы, насколько я понимаю, следили за проходящим человеком и начинали… Я вот подумал, если эта игра сидит в человеке, Вы же иногда смотрите телевизор, на каких-то людей и начинаете автоматически за них что-то думать. Думаю: «Как, наверное, Юрий Стоянов интересно смотрит  на Трампа, на каких-нибудь смешных политических деятелей, которые иногда помалкивают или просто слушают». Кстати, вот о Трампе, Вы давали его, случайно, может быть, для себя, внутренний монолог?

Юрий Стоянов:
Сейчас. Уже показывал. Где он? Сейчас покажу. Можете полистать: вправо-влево.

Ничего себе. А что это было за…

Юрий Стоянов:
А это – просто парик и красный галстук. И весь вам Трамп. Но пока мы не знаем, о чём думает этот человек.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Российские актеры # Юрий Стоянов

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