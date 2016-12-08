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Юрий Стоянов: можно объединиться на почве ненависти, иногда так дружат целые страны

08 декабря 2016 20:44
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Юрий Стоянов, артист театра и кино, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Наша землячка Алёна Свиридова сказала, что у Юрия Николаевича Стоянова самая сексуальная черта – это чувство юмора.

Юрий Стоянов:
Ну, это сказала умная женщина. Которой она является.

Ну, у Вас, наверняка, были различные опыты покорения женщин. Но это всегда было чувство юмора?

Юрий Стоянов:
Да. А потом, благодаря этому чувству юмора, я от них же и уходил. С юмором. Потому что нужно было очень много юмора для того, чтобы к этому всему спокойно отнестись. Знаете, чувство юмора сводило и чувство юмора разводило. Либо отсутствие его у кого-то.

Вот моя жена, с которой мы уже 20 лет вместе, Лена – я задумывался, почему мы вместе.

Знаете, как люди иногда объединяются на том, кого они вместе любят. Можно объединиться на почве ненависти – мы с ним ненавидим одно и то же. Так дружат. Иногда целые страны. А мы с ней смеёмся над одним и тем же. Поразительная вещь: мы объединились на вот этом. Очень. Помимо того, что она – красивая женщина. Это всё прилагается.    

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Российские актеры # Юрий Стоянов

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