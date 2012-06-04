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Языки мира в скульптурах

04 июня 2012 14:59
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В 1975 году в Африке был открыт скульптурный комплекс, посвященный языку африкаанс. Памятник был возведен в честь пятидесятилетия признания его официальным.

Единственная скульптура, посвященная нидерландскому языку, находится все в той же Африке. На табличке есть надпись «Победа голландского языка», что означает его официальный статус в этих местах.

В Хорватии установлен памятник старейшей славянской азбуке. Весь комплекс растянут на шесть километров!

В Армении в честь 1600-летия армянской письменности был установлен памятник алфавиту.

Памятник русскому языку есть в Белграде.

А некоторым буквам даже посчастливилось обзавестись собственным скульптурами. Так огромная буква «Ё» есть в Ульяновске, «А» - в Минске,  «Ö» увековечена в Сыктывкаре, уникальная «ỹ» запечатлена в полоцкой скульптуре. 

 

# Культура # Фотофакт # Скульптура в Минске

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