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Пограничники воссоздали первый день войны на «Линии Сталина»

27 мая 2012 15:14
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Новости Беларуси. В преддверии Дня пограничника в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошли показательные выступления стражей границы. Обладатели «зеленых беретов» пели военные песни, сражались в рукопашную, показывали мастер-классы по охране границы. Пограничники воссоздали сражение первого военного рассвета. У наших – винтовки Мосина. У немцев – танки. На все про все ушло под две тысячи патронов. Правда, холостых. Абсолютно все (форма, техника) как тогда, в первый день войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Дмитрий Боярович # Беларусь помнит # Фотофакт # Дмитрий Лойко

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