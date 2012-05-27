Пограничники воссоздали первый день войны на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. В преддверии Дня пограничника в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошли показательные выступления стражей границы. Обладатели «зеленых беретов» пели военные песни, сражались в рукопашную, показывали мастер-классы по охране границы. Пограничники воссоздали сражение первого военного рассвета. У наших – винтовки Мосина. У немцев – танки. На все про все ушло под две тысячи патронов. Правда, холостых. Абсолютно все (форма, техника) как тогда, в первый день войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.