Фестиваль культур в Гродно собрал около 1000 представителей 33 национальностей

Новости Гродно. Гродно принимает республиканский фестиваль национальных культур. На три дня с 1 по 3 июня площади и улицы областного центра заполнились ярмарками, выставками и концертами.

Ирина Сенченкова, заместитель председателя Гродненского городского исполнительного комитета:

Все эпизоды фестиваля, а их 43, очень интересны, неповторимы. Это уникальные новые красочные костюмы, яркое и красочное действо.

Для всех самым интересным является второй день фестиваля. Это посещение национально-культурных подворий. Там, где зрители смогу увидеть и обряд, и песни, и танцы, слушать язык, пробовать блюда национальной кухни, общаться.

По традиции стартовал праздник с торжественного шествия его участников. Затем на главной площадке фестиваля начался концерт звёзд белорусской эстрады и гостей из-за рубежа. Завершились гулянья в первый день фестиваля далеко за полночь праздничным салютом.

Во второй день фестиваля на своих подворьях участники праздника демонстрировали народные песни, танцы и, конечно, национальную кухню. Этот фестиваль уже давно называют визитной карточкой Гродно. В этом году праздник вышел на международный уровень, он как никогда масштабный: почти 1000 представителей 33 национальностей. Впервые на свои площадки пригласили Венесуэла, Нигерия и Испания. По традиции яркие концертные номера представили коллективы из Армении, Азербайджана, Литвы, России и Украины. Несмотря на моросящий дождь посетителей оказалось немало.

Владимир Сергейчик, режиссер Фестиваля национальных культур в Гродно:

Впервые в этом году примут участие венесуэльцы, испанцы, иранцы, мордва. То есть каждый год все прибывают и прибывают. Авторитет фестиваля растет.

Кроме традиционных песенных и разговорных жанров в этом году на фестивале представлены и работы резчиков по дереву. Представители разных диаспор приехали в Гродно и на протяжении недели создавали настоящие произведения искусства. Каждое со своим национальным колоритом.

«Международный покров мира» сшили в Гродно к фестивалю национальных культур. Полотно объединило сотни лоскутков с орнаментами и символикой представителей разных народов мира, живущих в Беларуси. Полотно длиной в несколько десятков метров стало главным символом фестиваля национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.