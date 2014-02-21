Янка Купала и Минск: какую роль сыграла столица Беларуси в жизни и творчестве великого писателя

Его волшебная лирика оживает в музыке, а творчество – настоящая летопись жизни белорусов. Минск для Янки Купалы – это родной дом, город друзей, мастерская публицистики.

Троицкое предместье и живописная Свислочь. Именно здесь состоялось первое свидание будущего поэта с Минском. В 1890 году семья Луцэвичей из Вязынки приезжает в большой город. Отец Доминик Ануфриевич берет в аренду дом на пересечении улиц Александровской и Набережной, который принадлежал мещанину из Родашковичей. Он устраивается ремесленником, а маленького сына отправляют в частную школу. Янка мечтал об учебе в реальном училище, но крохотной зарплаты отца едва хватало на проживание.

Яркие городские лавки, Троицкий базар, разговоры по душам с бабульками-продавцами и бурная жизнь губернии. Для восьмилетнего мальчишки Минск казался увлекательным аттракционом. Однажды вместе с папой они проезжали мимо Городского театра. Мог ли подумать в ту минуту Янка, что спустя время он сам будет инициатором создания Белорусского драматического театра, станет пропадать на всех спектаклях, давать советы актерам и писать отзывы о премьерах в столичные газеты?

Наталья Мацукевич, научный сотрудник культурно-развлекательного отдела Государственного литературного музея Янки Купалы:

Янка пачуў тут гукі музыкі, запытаўся ў бацькі, што гэта. Бацька яму адказаў: «Гэта не для нас, гэта для багатых». А з 1944 года тэатр носіць імя Янкі Купалы. І тэатральныя сезоны Купалаўскі тэатр распачынае з пастаноўкі па п’есе Янкі Купалы «Паўлінка», якая ўжо 70 гадоў ідзе без змену.

Молодая семья продержалась в Минске год и вернулась в деревню. Работы в поле, сельская жизнь. Янка с малых лет впитал в себя все горести крестьянской неволи, оттого настолько живые и правдивые строчки.

Второе, пусть и заочное, свидание с Минском состоялось 15 мая 1905 года. В газете «Северо-Западный край» напечатали стихотворение на белорусском языке «Мужик». До боли понятные слова вмиг стали гимном.

Кадры того времени переносят нас в Минскую городскую управу на Юрьевской. Она находилась на месте современного Дворца культуры ветеранов. В 1907 году здесь молодой поэт получил паспорт с личным номером 37-26. Спустя время среди многочисленных отметок о путешествиях на страницах паспорта вновь появится Минск.

Наталья Мацукевич, научный сотрудник культурно-развлекательного отдела Государственного литературного музея Янки Купалы:

Раней на гэтым месцы, на перасячэнні вуліц Колішняй і Багадзельнай (сёння гэта вуліцы Камсамольская і праспект Незалежнасці, раней гэта была вуліца Захар’еўская) знаходзілася гастініцы «Адэса». У гэтай гасцініцы калісьці, 3 чэрвеня 1913 года, спыняўся Янка Купала, калі наведваў Мінск пераездам.

Плодотворный петербургский период принес три поэтических сборника. Купала, целиком отданный своему народу, вместе с ним выступает за самобытность и воспевает красоту родного края.

Вдохновленный поэт поступает в Народный московский университет. Но планы обрывает Первая мировая война. Студента отправляют в армию в дорожно-строительный отряд вплоть до Октябрьской революции. На службе Купала попадет в Минск, затем останется в Смоленске.

1916 год. Свадебный снимок тех времен сделан в минском фотоателье. Молодая семья переехала из Москвы по причине службы. История любви Купалы с Владиславой Францевной Статкевич зародилась еще в Вильно в 1908 году. Красивая незнакомка очаровала поэта в редакции газеты «Наша ніва». Впечатленный Купала после первого свидания написал стихотворение «Снег» и посвятил его будущей жене, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владислава Францевна в Минске вела активную просветительскую деятельность. Она преподавала детям в школах белорусский язык.

Наталья Мацукевич, научный сотрудник культурно-развлекательного отдела Государственного литературного музея Янки Купалы:

21 студзеня 1919 года Янка Купала пераязджае ў Мінск са Смаленску на пастяннае месца жыхарства. Пасяляецца ён па вуліцы Юр’еўская. Нажаль, вуліца гэтая не захавалася, але той самы будынак, ў якім жыў калісьці Купала, стаіць па сённяшні дзень у цэнтры Мінска.

Трудно представить, а ведь прошло уже 95 лет. Основание БССР, годичная польская оккупация. Молодой писатель окунается в переломные события, «гуслярская» лирика о родной природе сменяется нотками драматизма и светлой надежды на новую эпоху.

Послереволюционный Минск открывает нам Купалу-публициста. На Юрьевской, 35 действовало издательство «Минчанин». Эти стены помнят запах газеты «Беларусь» и журнала «Рунь», страницы прессы возглавляли стихи и статьи Янки Купалы. В доме на Юрьевской поэт завершает перевод «Слова о полку Игореве».

В 1920 году состоялось новоселье. Купала переезжает на Захарьевскую, 135. И вновь хорошая компания: соседом поэта стал Змитрок Бядуля. Вместе они издавали детский журнал «Зоркі». Этот дом – история.

Наталья Мацукевич, научный сотрудник культурно-развлекательного отдела Государственного литературного музея Янки Купалы:

Менавіта ў гэтым месцы быў зроблены пераклад верша «Інтэрнацыянал» (міжнародны гімн), які ён пераклаў на беларускую мову. У гэтым доме адбылася сустрэча з вучнямі беларускай школы з Бабруйска. Дзеці прыехалі да Rупалы, каб атрымцаць у яго дазвол, каб школа насіла імя паэта. Задаволены Янка Купала, канешне, даў згоду, прыняў гасцей, пачаставаў іх. Прсытнічаў падчас гэтай сустрэчы Змятрок Бядуля.

В списках абонентов электростанции начала 20-х можно увидеть личный номер Янки Купалы. Товарищу Луцэвичу как литератору в доме на Захарьеской полагалось хорошее освещение по вечерам. Поздравительные номера газет, праздничные брошюры. В 1925 году Купала отмечал 20-летний творческий юбилей. Тогда же ему заслуженно присваивают звание народного поэта Беларуси.

Наталья Мацукевич, научный сотрудник культурно-развлекательного отдела Государственного литературного музея Янки Купалы:

Сам паэт адгукнуўся на гэту падзею вершам «Шляхам гадоў».

В 1926 году Купала ведет разговоры о приобретении большого дома по Октябрьской, 40. Уже через год ему удается справить новоселье вместе с семьей сестры Леокадией Романовской. Просторный дом с огромной гостиной. Это место в городе называли культурным салоном, очагом интеллигенции, здесь часто собирались не только знаменитые писатели, но и юные дарования. За чашкой чая молодежь с энтузиазмом обсуждала с классиком свое творчество. Достаточно было прочитать всего пару стихотворений, и Купала мог точно определить поэтический дар. Он никогда не ошибался.

Заседали литераторы в экзотическом саду с видом на Свислочь. Среди ароматных барбарисов и кипарисов был у поэта свой фаворит. Он очень любил белые кустовые розы, сам аккуратно их досматривал и никому не разрешал к ним прикасаться. Исключением были дети. С ними дядька Янка с радостью делился белоснежными бутонами.

А вот для мамы Янки Купалы Бенигны Ивановны лучшим местом отдыха была широкая лавка возле сирени.

Сегодня на месте былого сада раскинулся Купаловский сквер, а чуть поодаль от роскошного дома построили литературный музей. Мало кто знает, что первоначально литературный музей Купалы размещался на площади Свободы. В Доме профсоюзов в сентябре 1944 года по инициативе жены поэта Владиславы Луцэвич под музей выделили 3 комнаты.

Культурная жизнь в столице для Купалы была немыслима без театрального закулисья. Особенно любил молодой классик театр оперы и балета. С Троицким базаром, где сейчас раскинулся прекрасный сквер, он познакомился еще в 1890 году. Это место хранило воспоминания детства.

Наталья Мацукевич, научный сотрудник культурно-развлекательного отдела Государственного литературного музея Янки Купалы:

10 сакавіка 1939 года прэм’ерай беларускага кампазітара Яўгена Цікоцкага адбылася пастанова, тэатр быў адчынены. Янка Купала таксама наведваў гэтую ўстанову. Яму падабалася глядзець спектаклі, слухаць канцэрты. Асабліва ён з вялікім задавальненнем наведваў канцэрты, калі выступала яго сяброўка, знакаміная беларуская спявачка Ларыса Пампееўна-Александроўская.

И хоть сложное межвоенное время буквально истощяло душевный настрой, в Минске Купала написал больше сотни замечательных произведений: сборники «Спадчына» и «Безназоунае», поэмы.

Поэт стал активным общественным деятелем. Он способствовал созданию Института белорусской культуры, принимал участие в реформе белоруского правописа и азбуки, плодлтворно работал в терминалогической комиссии Инбелкульта, редактировал журанал «Рунь».

Яркий общественный деятель и талантливый ученый. Такого, нового Купалу, запомнил Минск. Сегодня о народном поэте нам напоминают одноименная улица, театр, сквер, школы.

Приятной новостью станет открытие новой экспозиции в литературном музее в конце февраля. Горожане смогут окунуться в Минск Купалы и увидеть, в каких интерьерах творил замечательный поэт.