В День письменности в Полоцке назвали победителей Национальной литературной премии

Новости Беларуси. Полоцк с размахом отмечает День письменности, торжества длятся все выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 сентября здесь главенствует слово. Печатное белорусы получили 500 лет назад. Имя Франциска Скорины и других просветителей минувших эпох здесь вспоминали не раз. Буквально час назад в Полоцке назвали и победителей Национальной литературной премии.

Вось яны – галоўныя героі гэтага Дня пісьменства! Лаўрэаты Нацыянальнай літаратурнай прэміі сёння збіраюць віншаванні і апладысменты ў старажытным Полацку. У 2016 годзе менавіта гэтыя аўтары сваімі творамі ўпісалі свае імёны ў літаратурнае мастацтва Беларусі і, нават, у яе гісторыю. Друкаванае слова сёння у Полацку паўсюль: шматлікія выставы, сустрэчы са знакамітымі аўтарамі, друкарскія станкі Сярэдневечча. Тут можна адчуць сябе нашчадкам Скарыны і надрукаваць першую старонку яго Бібліі. А потым адправіць яе самым блізкім з Полацку ў новым канверце з арыгінальнай маркай (прысвечаны яны, канешне, Дню беларусскага пісьменства і Полацку).

Дзмітрый Шадко, першы намеснік міністра сувязі і інфарматызацыі:

Вот этот небольшой след в истории, который мы стараемся вместе с нашими согражданами здесь оставлять. Поэтому для нас, конечно, это очень знаково и очень почетно. Мы всегда будем стремиться стать участниками подобного рода событий, немножко внести свою небольшую ленту. Старажытны Полацк… Горад з душой і месца натхнення мільёнау. Яго сэрца бьецца на высокім дзівінскім беразе ля Сафійскага сабора. Полацк займае асаблівае месца ў гісторыі Беларусі. І адчуць подых той самай старажытнасці, нават стаць часткай непаўторнага мінулага, прапануе фэст сярэднявечнай культуры.

Анастасія Бут, СТБ:

Полацк працягвае здзіуляць гасцей грандыёзнага свята. Самыя смелыя могуць падняцца увысь на паветраных шарах ці геракоптарах. Не меньш захапляльная і гэта відовішча: як і шмат гадоў таму, дзвінскія хвалі нясуць сапраўдныя сярэдневечныя караблі – дракары.