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На 90-м году жизни скончался поэт Андрей Дементьев

26 июня 2018 09:57
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Новости России. Скончался поэт Андрей Дементьев.

Об этом РИА Новости сообщила его супруга Анна Пугач. Андрею Дементьеву было 89 лет.

По словам жены поэта, он хотел дожить до девяноста лет. Еще в начале нынешнего месяца Андрей Дементьев встречался с читателями. Как отметила Анна Пугач, «он чувствовал слабость, но самое главное – в нем была сила духа».

Андрей Дементьев хотел быть похороненным или в Твери, или в Москве.

Дементьев является одним из самых известных советских авторов второй половины двадцатого века. Поэт – создал множество известных песен, среди которых «Яблоки на снегу», «Расскажи мне, мама», «Каскадеры», «Лебединая верность». Более 20 лет работал в журнале «Юность», 12 лет – главным редактором издания. 

# Некролог # Культура # Андрей Дементьев # Фотофакт

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