Прямой эфир

«Я молюсь, пытаюсь сражаться»: Александр Тиханович за несколько часов до смерти написал прощальное письмо близкому другу

28 января 2017 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Невосполнимая утрата для мира культуры. На 65 году ушел из жизни человек большого таланта и доброго сердца. Народный артист Беларуси – Александр Тиханович.

«Я молюсь, пытаюсь сражаться»: Александр Тиханович за несколько часов до смерти написал прощальное письмо близкому другу-1

Он был оптимистом по жизни и, несмотря на тяжелую болезнь, до последнего выходил на сцену, гастролировал и принимал участие в музыкальных программах.

Александр Тиханович – давний друг нашего телеканала.

В 2005 году он основал один из самых популярных на белорусском телевидении  проектов – «Звёздный дилижанс». Тиханович был по-настоящему народным артистом. Его  любили миллионы, а песни стали шлягерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Он был яркой звездой на небосклоне эстрады.

Александр Тиханович свой творческий путь начал в оркестре Суворовского училища.

Позже окончил консерваторию и попал в ансамбль «Верасы», который и принес ему мировую славу.

Счастливый случай свел молодого и талантливого Тихановича с солисткой ансамбля Ядвигой Поплавской. Их «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Завируха» стали поистине всенародными хитами.

«Я молюсь, пытаюсь сражаться»: Александр Тиханович за несколько часов до смерти написал прощальное письмо близкому другу-4

Творческий дуэт стал семейным. А их имена практически синонимами. Они жили и пели в унисон больше 45 лет. Ядя, как ласково, называл свою супругу Александр Тиханович, поддерживала мужа во всех начинаниях.

«Я молюсь, пытаюсь сражаться»: Александр Тиханович за несколько часов до смерти написал прощальное письмо близкому другу-6

Не стал исключением проект, тогда еще молодого телеканала СТВ, «Звездный дилижанс». Проект под руководством Тихановича дал старт успешной карьере многих известных исполнителей – Дмитрий Колдун, IOWA, Анна Шаркунова.

Подготовил не одного исполнителя к международному конкурсу «Евровидение».

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Этим человеком я всегда вдохновлялась, мы периодически встречались на мероприятиях и почему то, когда в последний раз я его видела, когда мы с ним фотографировались на Песне года в «Минск-Арене», у меня в голове промелькнула мысль,

а вдруг это наша последняя фотография.

Вот так оно, к сожалению, и получилось.    

В конце 2016 года Александр Тиханович получил свою первую государственную награду «Орден Франциска Скорины».

Александр Тиханович:
Я был награждён орденом Франциска Скорины – это выдающееся событие в моей жизни.

Одним из последних телеэфиров Александра Тихановича в стал новогодний голубой огонек на СТВ. Он привычно добродушно улыбался.

«Я молюсь, пытаюсь сражаться»: Александр Тиханович за несколько часов до смерти написал прощальное письмо близкому другу-9

О том, что народный артист, а для нее просто папа, больше не выйдет на сцену сообщила в социальной сети его дочь Анастасия.

Сегодня ночью большое и доброе сердце Александра Тихановича перестало биться…

Поверить в то, что Саши больше нет с трудом удается и многочисленным коллегам.

Владимир Пресняков, заслуженный артист Российской Федерации:
Мы дружили. Его такая простота, беспафосность, его умение дружить... Он был замечательный муж, он был замечательный отец.  

Сергей Довгаль, близкий друг Александра Тихановича:
Написал вчера мне письмо. Я так уже понял, что письмо прощальное, письмо прощание со мной: «Дорогой Серёга, слава Боженьке, он со мной. Я молюсь, пытаюсь сражаться, в руках господних моя жизнь.

И как Боженька сделает, так и будет правильно.

Обнимаю тебя крепко и прошу…».

«Я молюсь, пытаюсь сражаться»: Александр Тиханович за несколько часов до смерти написал прощальное письмо близкому другу-12

Но в творческой натуре Тихановича чувствовалась военная закалка. Несколько лет назад его сразил, тяжелый недуг, с которым музыкант боролся как настоящий солдат.

Он не давал себе слабину и продолжал концертную деятельность.

Ему было 64 года.

«Маэстро умер, завещав нам счастье»: каким запомнят Александра Тихановича (здесь подробнее)

# Культура # Фотофакт # Александр Тиханович # Алёна Ланская # Владимир Пресняков # Сергей Довгаль # Ушел из жизни Александр Тиханович

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко направил соболезнования семье Александра Тихановича
28 января 2017 13:31

Александр Лукашенко направил соболезнования семье Александра Тихановича

Филипп Киркоров о смерти Александра Тихановича: «Не стало моего большого друга, легендарного музыканта»
28 января 2017 13:04

Филипп Киркоров о смерти Александра Тихановича: «Не стало моего большого друга, легендарного музыканта»

Прощание с Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии
28 января 2017 10:31

Прощание с Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии