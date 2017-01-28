«Я молюсь, пытаюсь сражаться»: Александр Тиханович за несколько часов до смерти написал прощальное письмо близкому другу

Новости Беларуси. Невосполнимая утрата для мира культуры. На 65 году ушел из жизни человек большого таланта и доброго сердца. Народный артист Беларуси – Александр Тиханович.

Он был оптимистом по жизни и, несмотря на тяжелую болезнь, до последнего выходил на сцену, гастролировал и принимал участие в музыкальных программах.

Александр Тиханович – давний друг нашего телеканала. В 2005 году он основал один из самых популярных на белорусском телевидении проектов – «Звёздный дилижанс». Тиханович был по-настоящему народным артистом. Его любили миллионы, а песни стали шлягерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был яркой звездой на небосклоне эстрады. Александр Тиханович свой творческий путь начал в оркестре Суворовского училища. Позже окончил консерваторию и попал в ансамбль «Верасы», который и принес ему мировую славу. Счастливый случай свел молодого и талантливого Тихановича с солисткой ансамбля Ядвигой Поплавской. Их «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Завируха» стали поистине всенародными хитами.

Творческий дуэт стал семейным. А их имена практически синонимами. Они жили и пели в унисон больше 45 лет. Ядя, как ласково, называл свою супругу Александр Тиханович, поддерживала мужа во всех начинаниях.

Не стал исключением проект, тогда еще молодого телеканала СТВ, «Звездный дилижанс». Проект под руководством Тихановича дал старт успешной карьере многих известных исполнителей – Дмитрий Колдун, IOWA, Анна Шаркунова.

Подготовил не одного исполнителя к международному конкурсу «Евровидение». Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Этим человеком я всегда вдохновлялась, мы периодически встречались на мероприятиях и почему то, когда в последний раз я его видела, когда мы с ним фотографировались на Песне года в «Минск-Арене», у меня в голове промелькнула мысль, а вдруг это наша последняя фотография. Вот так оно, к сожалению, и получилось. В конце 2016 года Александр Тиханович получил свою первую государственную награду «Орден Франциска Скорины». Александр Тиханович:

Я был награждён орденом Франциска Скорины – это выдающееся событие в моей жизни. Одним из последних телеэфиров Александра Тихановича в стал новогодний голубой огонек на СТВ. Он привычно добродушно улыбался.

О том, что народный артист, а для нее просто папа, больше не выйдет на сцену сообщила в социальной сети его дочь Анастасия.

Сегодня ночью большое и доброе сердце Александра Тихановича перестало биться… Поверить в то, что Саши больше нет с трудом удается и многочисленным коллегам. Владимир Пресняков, заслуженный артист Российской Федерации:

Мы дружили. Его такая простота, беспафосность, его умение дружить... Он был замечательный муж, он был замечательный отец. Сергей Довгаль, близкий друг Александра Тихановича:

Написал вчера мне письмо. Я так уже понял, что письмо прощальное, письмо прощание со мной: «Дорогой Серёга, слава Боженьке, он со мной. Я молюсь, пытаюсь сражаться, в руках господних моя жизнь. И как Боженька сделает, так и будет правильно. Обнимаю тебя крепко и прошу…».

Но в творческой натуре Тихановича чувствовалась военная закалка. Несколько лет назад его сразил, тяжелый недуг, с которым музыкант боролся как настоящий солдат.