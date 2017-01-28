Филипп Киркоров о смерти Александра Тихановича: «Не стало моего большого друга, легендарного музыканта»

Новости Беларуси. Минувшей ночью не стало легенды. Ушел из жизни народный артист Беларуси Александр Тиханович. Ему было 64 года.

Друзья, коллеги, поклонники – а их тысячи – вспоминают Александра Григорьевича как человека с огромным сердцем. Добрый, отзывчивый, он всегда был готов примчаться на помощь в любое время дня и ночи. На концертах Александра Тихановича и его супруги, его музы Ядвиги Поплавской – всегда аншлаги. Их песни становились хитами, их слушали, им подпевали люди разных поколений.



Скорбная новость застала Филиппа Киркорова в Арабских Эмиратах. С Александром Тихановичем они дружили много лет. «Твои песни, наши встречи, твой юмор и, конечно, твое доброе, широкое и любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, несмотря на границы и время», – отметил Киркоров.