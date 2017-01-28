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Филипп Киркоров о смерти Александра Тихановича: «Не стало моего большого друга, легендарного музыканта»

28 января 2017 13:04
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Новости Беларуси.  Минувшей ночью не стало легенды. Ушел из жизни народный артист Беларуси Александр Тиханович. Ему было 64 года.

Друзья, коллеги, поклонники – а их тысячи – вспоминают Александра Григорьевича как человека с огромным сердцем. Добрый, отзывчивый, он всегда был готов примчаться на помощь в любое время дня и ночи. На концертах Александра Тихановича и его супруги, его музы Ядвиги Поплавской – всегда аншлаги. Их песни становились хитами, их слушали, им подпевали люди разных поколений.  

Скорбная новость застала Филиппа Киркорова в Арабских Эмиратах. С Александром Тихановичем они дружили много лет. «Твои песни, наши встречи, твой юмор и, конечно, твое доброе, широкое и любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, несмотря на границы и время», – отметил Киркоров.

Филипп Киркоров о смерти Александра Тихановича: «Не стало моего большого друга, легендарного музыканта»-1


Источник: instagram.com/fkirkorov/

«Ярчайшая фигура у нас в стране, талантливый музыкант»: каким запомнят Александра Тихановича коллеги и друзья (здесь  подробнее).

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