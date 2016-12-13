Я благодарна НТВ: Лолита о скандале со съёмками клипа «На скотч»

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Лолита Милявская:
Я, вообще, не покупаю песен, которые «написаны специально для Вас». Потому что мне присылают: «Мы специально для Вас!»… Либо какое-то нытьё (как мой друг Макс Галкин говорит: «Радио Суицид»): «Я бросилась в окно, я хочу, чтобы ты тоже сдох, я вены себе порезала и воскресла на девятый день, и отрезала тебе».
Либо: «Я уехала в Монте-Карло, я напилась там виски».
Но у Вас есть эта история о скотче.
Лолита Милявская:
Скотч – тут про виски ничего. «Я приклею себя на скотч».
Ну, и Вы же так отважно, в одной маечке по всей Москве разгуливали.
Лолита Милявская:
Да. И НТВ…
В этот же день появилось видео, я тогда в Москве работал…
Лолита Милявская:
Пьяная Лолита…
Пьяная Лолита возле метро.
Лолита Милявская:
Вот я, кстати, благодарна НТВ. Сначала я на них в суд подала и они извинились. Но я потом и Серёжа Жорин, мы смеялись через неделю. Сначала было не смешно.
Потому что: «Пьяная Лолита в 10 утра»…
Знаете, кто-то снимал же на обыкновенную камеру. Видно, что чёрт-те что происходит, непонятно.
Лолита Милявская:
Стоит женщина, да…
В маечке.
Лолита Милявская:
В длинной майке, со скотчем, поёт. У меня в ушах – наушник, и камеры спрятаны для того, чтобы это был клип-лайф. Мы снимали несколько дублей, чтобы люди нас не видели.