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Я благодарна НТВ: Лолита о скандале со съёмками клипа «На скотч»

13 декабря 2016 20:36
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Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Лолита Милявская:
Я, вообще, не покупаю песен, которые «написаны специально для Вас». Потому что мне присылают: «Мы специально для Вас!»… Либо какое-то нытьё (как мой друг Макс Галкин говорит: «Радио Суицид»): «Я бросилась в окно, я хочу, чтобы ты тоже сдох, я вены себе порезала и воскресла на девятый день, и отрезала тебе».

Либо: «Я уехала в Монте-Карло, я напилась там виски».

Но у Вас есть эта история о скотче.

Лолита Милявская:
Скотч – тут про виски ничего. «Я приклею себя на скотч».

Ну, и Вы же так отважно, в одной маечке по всей Москве разгуливали.

Лолита Милявская:
Да. И НТВ…

В этот же день появилось видео, я тогда в Москве работал…

Лолита Милявская:
Пьяная Лолита…

Пьяная Лолита возле метро.

Лолита Милявская:
Вот я, кстати, благодарна НТВ. Сначала я на них в суд подала и они извинились. Но я потом и Серёжа Жорин, мы смеялись через неделю. Сначала было не смешно.

Потому что: «Пьяная Лолита в 10 утра»…

Знаете, кто-то снимал же на обыкновенную камеру. Видно, что чёрт-те что происходит, непонятно.

Лолита Милявская:
Стоит женщина, да…

В маечке.

Лолита Милявская:
В длинной майке, со скотчем, поёт. У меня в ушах – наушник, и камеры спрятаны для того, чтобы это был клип-лайф. Мы снимали несколько дублей, чтобы люди нас не видели.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Звезды

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