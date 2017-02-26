Хоронили, оплакивали, а потом праздновали: обряд «Пахаванне дзеда» провели в Городокском районе

Новости Беларуси. В эти выходные белорусы отмечают масленицу. Сегодня принято есть блины и веселиться от души. По этому поводу в Городокском районе вновь разыграли необычный обряд – «Пахаванне дзеда», внесенный в список нематериального культурного наследия Беларуси.

По сценарию дед не дожил до векового юбилея всего месяц. Погубила старика кость, застрявшая в горле. В масленичную неделю от мяса нужно было бы и отказаться.

Впрочем, «Пахаванне дзеда» – это не слезы и горе, а повод развлечься и пошутить, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валентина Шендель актрисой комедийного жанра стала почти в 70 лет. Ни один обряд «Пахаванне дзеда» без главной героини теперь не обходится. Раз в год, на масленичной неделе, в Городокском районе «оживляют» необычный обычай. Он существовал в регионе еще в начале ХХ века. А теперь – в списке нематериального культурного наследия Беларуси.

Валентина Шендель, житель агрогородка Долгополье:

Чуць – я чула, там, в деревне, еще ребенком была. Я такая любопытная. Буду долго помнить обычай.

Анастасия Бут, СТВ:

Детей и неженатую молодежь к обряду не допускают. Потому что здесь можно услышать вольные и своеобразные шуточки. Говорят, Тимофей Васильевич при жизни ходок был еще тот.

Попрощаться с дедом пришла вся деревня. В основном, женщины, которых сильно любил покойный. Здесь и раскрываются тайны. Как, например, даже городские дамы писали письма сельскому мачо.

Жанна Черноусова, житель деревни Пуща:

Деда делали, так как вот этого. Хоронили так тоже. И голосили, а потом опять праздновали.

В последний путь сельчане отправляют деда на санях. А под тополем засыпают куклу снегом. Такое своеобразное прощание с зимой и ожидание весны.

Лилия Резкина, заместитель директора Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района:

Гэты абрад унікальны тым, што ён адзіны ў Рэспубліцы Беларусь. Ён знаходзіцца ў весцы Даўгаполле Гарадоцкага района Віцебскай вобласці пры нашым Цэнтры традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна. І вельмі добра, што жыхары вёскі збераглі гэты абрад да нашага часу.

А дальше гости усаживаются за большой стол и поминают деда. Для грусти нет причин. Сельчане шутят, рассказывают друг другу байки, поют частушки. А после ноги сами несут в пляс. На масленичной неделе нужно есть блины и веселиться от души!