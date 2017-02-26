Газете «Лiтаратура і мастацтва» – 85 лет: с юбилеем коллектив издания поздравил Президент

Новости Беларуси. Искусство слова. 26 февраля издание, которое помогло обрести популярность многим известным авторам, празднует юбилей. 85 лет исполняется со дня выхода в печать первого номера газеты «Лiтаратура і мастацтва».

На ее страницах свои первые произведения публиковали Мележ и Шамякин, Короткевич и Быков. В истории издания оказалось и немало пустых полос. В годы Великой Отечественной газета не выходила. Редакция возобновила работу в 1945-м.

И сегодня продолжает лучшие традиции, помогая профессиональному росту молодых талантов. Об этом говорится в поздравлении главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, что и в дальнейшем коллектив «ЛiМа» будет активно участвовать в реализации государственной политики в сфере культуры и литературы, освещать знаковые события в духовной жизни Беларуси.