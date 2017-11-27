Новости Беларуси. Плакаты с символикой советской эпохи, редкие издания книг и материалы о жизни во времена союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка в честь 95-летия основания СССР открылась в Президентской библиотеке. На экспозиции представлено более тридцати плакатов, выполненных известными советскими художниками, которые оставили след и в белорусском искусстве.

Дмитрий Сурский, председатель Белорусского союза дизайнеров:

Это плакаты с символикой, плакаты, показывающие образ жизни того времени, артефакты того времени. Цель таких презентаций – это создать в Беларуси музей плаката. Мы уже созрели для того, чтобы этот музей у нас был.

Юлия Сермяжко, заведующий отделом библиотечного маркетинга Президентской библиотеки Республики Беларусь:

Этот период охватывает более 70 лет. И этот период самый важный в нашей истории. Потому что из аграрной страны, какой была Беларусь, она превратилась в мощную державу с научной мыслью и развитой промышленностью.