Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске

Новости Беларуси. В память о знаменитом песняре. В Национальном историческом 22 февраля открылась выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля. Здесь и зарисовки нарядов, в которых белорусские «Песняры» покоряли американских зрителей 40 лет назад. К сожалению, многие костюмы сохранились только на бумаге.

Валентина Бартловая, профессор кафедры костюма и текстиля Белорусской государственной академии искусств:

Нам было дано небольшое количество времени, чтобы мы проработали эскизы, разработали все персонажи поэмы «Адвечная песня» Янки Купалы. Так мы и сделали, принесли много предложений. И, естественно, нас очень поддержал Мулявин.

Валерий Мулявин, сын Владимира Мулявина:

Что касается костюмов и их эскизов, которые представлены здесь, отец постоянно выбирал их, работал и с Демкиной, и с Бартловой. Это были вечные творческие обсуждения, мучения, скажем так, и дома, и на работе.

В экспозиции также музыкальные инструменты, редкие фотографии, старые афиши и нотные рукописи самого Владимира Мулявина. Выставку планируют показать и на родине певца – в Свердловске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.