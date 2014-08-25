Выставка, посвященная историко-культурному развитию Ирана прошла в Беларуси. Какой он, «Иран, глазами белорусов»?

Буквально на днях в Минске завершилась необычная выставка, посвященная историко-культурным традициям Ирана. В связи с этим знаменательным событием, в студии программы «УТРО» на СТВ - советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Хамид Сафари, участник выставки, учащийся Минского музыкального колледжа имени Глинки Максим Травин, переводчик Ольга Кулевская.



Что было интересного представлено на выставке? Что можно подчеркнуть там интересного?

Хамид Сафари, советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

На этой выставке мы постарались представить ряд работ в области культуры и искусства с учетом исторического прошлого нашей страны. Часть выставки – фотографии, которые отображают культуру и историю развития Ирана.

Что на Ваш взгляд удивило, поразило белорусского зрителя?

Хамид Сафари, советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

В иранском искусстве очень важное место занимает цвет, сочетание цветов, эстетика цвета. К иранскому искусству относятся как к древнему, так и к современному.

В подготовке к выставке принимали участие и белорусы, которые изучали персидский язык на курсах при посольстве. Представлен целый цикл работ «Иран глазами белорусских студентов»… Максим, почему персидский язык? Почему Иран?

Максим Травин:

Так сложилось, что я с детства всегда увлекался Восточной культурой. В Минске проходила неделя иранского кино, очень впечатлили фильмы. Именно тогда мы и узнали, что можно изучать язык. Сразу зарегистрировались. Когда начали изучать, тогда и пробудился этот интерес.

Ты учишься музыке и изучаешь персидский язык. Это будет как-то связано в твоей жизни?

Максим Травин:

Да, я думаю, что будет. Развитие музыкальной культуры, как в Иране, так и в Беларуси.

Ты был в Иране. Твои впечатления?

Максим Травин:

Я думаю, что сама культура Ирана понятна белорусам. Я нахожу в ней что-то общее даже с русской, белорусской культурой и также с религией. Очень похожи между собой. Менталитет. Конечно, отличаются люди, немного разные, но что-то у нас есть и общее.

Ольга Кулевская, переводчик:

Я несколько раз была в Иране, и каждый раз посещаю с огромным удовольствием эту страну. Очень доброжелательные люди. Очень молодая нация. Много достопримечательностей. Страна, история, которой насчитывает 7 тыс. лет. Там действительно есть что посмотреть. Это страна, которую обязательно стоит увидеть!

Сколько нужно времени для того, чтобы изучить персидский язык?

Ольга Кулевская, переводчик:

Я не считаю, что владею языком в совершенстве. Здесь можно учиться бесконечно, потому что, когда работаешь, постоянно сталкиваешься с новыми темами, вопросами, словами… Я учусь все время.

Хамид Сафари, советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

Персидский язык один из древнейших языков мира. Язык, на котором мы сейчас разговариваем насчитывает в целом 1тыс. 200 лет. Он стал способом знакомства с восточной цивилизацией. Начало изучения приводит к тому, что вы знакомитесь с атмосферой страны, ее культуры и традиций…

Что в будущем планируется: проекты, выставки?

Хамид Сафари, советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

В будущем мы планируем провести в Минске неделю иранского кино. Планируем поучаствовать в ежегодной книжной выставке. Я искренне надеюсь на то, что отношения Беларуси с Ираном с течением времени будут улучшаться, развиваться и крепнуть…