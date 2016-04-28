Выставка «Единство» художников-членов Петровской академии наук и искусств открылась в Минске

Новости Беларуси. Настоящий праздник для ценителей классических традиций реализма в художественном искусстве. В галерее Михаила Савицкого открылась выставка «Единство» художников-членов Петровской академии наук и искусств. Это содружество 150 художников из разных стран мира. В экспозиции представлено более 90 работ авторов из Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода, Самары, Чебоксар, Минска.

Яркое творческое событие приурочено к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и Россией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юлия Ковалева, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Выставка будет работать недолго, всего лишь до 10 мая. То, что объединяет, что роднит всех художников между собой, это не только членство в петровской академии, а их философии.