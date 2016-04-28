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Цимбальный квартет «Nacymbal»: Своим творчеством мы доказываем – народные инструменты способны на многое!

28 апреля 2016 07:40
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Сальник – руководитель и  аранжировщик цимбального квартета «Nacymbal», дирижер и  художественный руководитель Народного оркестра народных инструментов БГУ, Алеся Шагун – участник цимбального квартета «Nacymbal», концертмейстер Народного оркестра народных инструментов БГУ, Дарья Стельмахова – участник цимбального квартета «Nacymbal», артистка народного оркестра народных инструментов БГУ, Ульяна Сушко – участник цимбального квартета «Nacymbal», артистка народного оркестра народных инструментов БГУ.

# Культура # Музыкальный инструмент # Фотофакт # Сергей Сальник # Алеся Шагун # Дарья Стельмахова # Ульяна Сушко

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