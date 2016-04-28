Цимбальный квартет «Nacymbal»: Своим творчеством мы доказываем – народные инструменты способны на многое!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Сальник – руководитель и аранжировщик цимбального квартета «Nacymbal», дирижер и художественный руководитель Народного оркестра народных инструментов БГУ, Алеся Шагун – участник цимбального квартета «Nacymbal», концертмейстер Народного оркестра народных инструментов БГУ, Дарья Стельмахова – участник цимбального квартета «Nacymbal», артистка народного оркестра народных инструментов БГУ, Ульяна Сушко – участник цимбального квартета «Nacymbal», артистка народного оркестра народных инструментов БГУ.