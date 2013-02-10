Выставка кукол Ирины Хануник-Ромбальской: как создавались экспонаты и чем они поразили зрителей

Новости Беларуси. На неделе было много культурных событий. Но одно из них – для телеканала СТВ особое. Телеведущая Ирина Хануник-Ромбальская представила выставку авторских кукол. Аналогов таким фэшн-экспонатам в нашей стране нет.

Работы под общим названием «MONEYкеншицы» – это более десятка историй из жизни моделей, воплощенных в неожиданных образах. На выставку пришли министр культуры Беларуси и знаменитый итальянский дизайнер, который обувает Джесику Альбу и Мишель Обаму.

Ирина Хануник-Ромбальская, автор выставки кукол «MONEYкенщицы. IZNANKA»:

Делаем ноги, потом руки, голову, и в итоге все это соединяем. Получается более-менее композиция.

Для Ирины Хануник куклы – не игрушки. А кропотливая работа. Все фэшн-экспонаты, которые на неделе наделали много шума среди белорусского бомонда, свет увидели здесь. Маленькая комнатка квартиры, кроме своего основного назначения, – еще и место для вдохновения и настоящая мастерская. Здесь же – и подручные средства. Мешки с тканью, бисером и марлевыми повязками. Тут и иголке некуда упасть.

Ирина Хануник-Ромбальская, автор выставки кукол «MONEYкенщицы. IZNANKA»:

Вот это медицинский скальпель глазной. Им вырезаются детали, губы. Это стоматологический инструмент.

У меня тут куча всяких кружев, цепочки. Хозяйственный магазин. Там покупаются двусторонний скотч, малярные ленты.

На одну куклу, признается художница, нужны почти нечеловеческие усилия. И время: от недели до нескольких месяцев. Это в готовом виде статуэтка выглядит красиво. Сначала – грязная работа. Жесткая проволока – для ног, рук и туловища. На нее – гипс. Причем несколькими слоями. А уж потом силуэты превращаются в настоящих кукол.

Ирина Хануник-Ромбальская, автор выставки кукол «MONEYкенщицы. IZNANKA»:

С краской я выхожу в подъезд и крашу кукол. Именно такой акриловой автомобильной краской.

Идеи для статуэток, признается автор, подсказывает жизнь. И профессия. На вопрос «почему именно куклы», художница отвечает: в них много искусства. И живопись, и графика, и скульптура. Плюс модельный опыт самой теледивы.

Ирина Хануник-Ромбальская, автор выставки кукол «MONEYкенщицы. IZNANKA»:

Было бы странно, если бы я делала доярок, не разбираясь в основах их работы. Поэтому пока манекенщицы. Потом придем к телеведущим, актрисам.

14 экспонатов появились на свет из-под руки мастера за полгода. На неделе их презентовали в одной из столичных художественных галерей.

И вот они. Готовые фэшн-статуэтки. Все, что получилось, без прикрас. В одном экспонате две стороны: то, что зритель видит на публике, и то, что от него скрыто. Подача – тоже не без иронии. Гипертрофированные пропорции и гротеск. Такой, что называется, модельный «стеб». Все это, чтобы придать образам немного сюрреализма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Барсукова, директор художественной галереи «Университет культуры»:

Мы видим обратную сторону этой профессии. Это и физические, какие-то нравственные, может быть, даже мучения в какой-то степени. Мне кажется, это все тяжело моделям. И Ирина это очень точно через свои художественные образы передает. Причем настолько эмоционально, ярко, что, я считаю, эта выставка будет захватывать посетителя полностью.

К каждой кукле – фотография. Она дублирует кукольную историю. Герои фото – белорусские модели: Мисс Беларусь, фотомодели мира, вице-мисс семи континентов, певицы и, кстати, сама автор. И фото и самих кукол заметили. На выставку приехал даже итальянский дизайнер, который обувает Мишель Обаму и Джесику Альбу.

Маурицио Иакопини, дизайнер (Италия):

Меня пригласили на эту выставку. Я много слышал о Беларуси. Но я был удивлен сейчас белоруской культурой и вашим стремлением развиваться. Идти вперед.

С Ириной я познакомился на выставке. Эти куклы в ее исполнении действительно необычные.

Посмотреть на скандальных кукол пришла и культурная элита нашей страны. К примеру, министр культуры назвал работы начинающей художницы неожиданными. И оценил все подробности.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Неверагодныя ракурсы, нейкія алегорыі, выявы, якія ствараюцца Ірынай, прысутнічаюць у кожнай яе асобнай рабоце. І кожная работа настолькі дробна зроблена, з апрацоўкай дэталяў, што можна кожную з іх, мне здаецца, разглядаць гадзінамі.

Виктор Ольшевский, художник:

Мы можем говорить сегодня о новом открытии, можем говорить о том, что это действительно явление, это бенефис, начало больших и интересных проектов. Так что я поздравляю автора.

После презентации в Минске художница планирует сделать выставку в Амстердаме. Но до этого у телеведущей задача реализовать еще одну идею-фикс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Хануник-Ромбальская, автор выставки кукол «MONEYкенщицы. IZNANKA»:

Даже есть страшные планы сделать совместно со скульптором пару кукол в полный рост.