Выставка картин музыканта Боба Дилана в Копенгагене

Осенью в Копенгагене открыли уникальную выставку живописных произведений певца Боба Дилана. Известно, что Боб Дилан дружил с Энди Уорхолом. Уорхал создавал свои каноны, но Дилан не попал под его влияние.

Каспер Монрад, куратор:

Эта выставка имеет невероятный успех, поэтому она будет гостить в Дании до конца января, потом она поедет по Европе. Обратите внимание на его кисть, цвета, атмосферу – все говорит про таланты Дилана. Он рисует уже много лет, но большинство произведений выставляет впервые. Мы гордимся, что он выбрал для своей выставки именно Копенгаген.

Выставка называется «Бразильская серия». Сюжеты картин понятные, но увлекают воображением. Люди, которым посчастливилось побывать на концертах Боба Дилана в Европе уверяют, что маэстро и до сегодняшнего дня не утратил своей невероятной харизмы.