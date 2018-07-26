Прямой эфир

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха

26 июля 2018 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодняшнее утро мы встречаем в Жупранах. Нет, это не пригород Парижа, а агрогородок с французским названием в 150 километрах от столицы. И хоть встретил нас он непогодой, жизнь здесь идет своим чередом. Дождь не помеха и для местного школьного учителя физкультуры Дмитрия Морозова. По знакомой тропинке, вот уже пятый год подряд в любую погоду он спешит на тренировку к ребятам.  

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-1

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-3

Для жителей поселка Дмитрий Морозов не просто учитель. Фотомодель!  

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-6

В будни – в спортивной форме и со свистком в руках, а в выходные – позирует перед объективами фотокамер. Сейчас он снимается для французского журнала. Как деревенского парня занесло в мир моды?  

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-9

Дмитрий Морозов, учитель физкультуры Жупранской средней школы имени Ф.К. Богушевича, фотомодель: 
Правду скажу, не сильно я владел математикой. Физкультура в принципе давалась нетрудно. И плюс еще к этому всему у нас в школе были курсы, именно с физкультурой связанные. Меня там как-то заинтересовали преподаватели, лекции, практика. Это все было прикольно, вот так я и решил идти учиться. 

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-12

После института по целевому направлению оказался здесь. И до конца не понимал, что происходит.

Дмитрий Морозов: 
Ну, ребенок, мы и в двадцать иногда не понимаем, мужчины и до сорока дети.

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-15

Оказавшись в дружном маленьком коллективе средней школы, парень очень быстро нашел со всеми общий язык. Еще бы! Он ведь единственный мужчина в коллективе.  

Дмитрий Морозов:   
К детям привык, кабинет свой, уже все устаканилось. Чтобы был какой-то результат, надо чтобы дети привыкали, а на это нужно время. И каждый раз менять работу. У меня учителя английского менялись пять раз, я так английский до конца и не выучил.  

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-18

И если в университет поступил осознанно, то в модную индустрию попал случайно.

Дмитрий Морозов: 
Я учился в Гродно, я не помню конкретно год, меня позвали рекламировать одежду. Был крутой фотограф. Он размещает у себя хорошую фотографию, потом начали узнавать и звать. 

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-21

Дмитрий принципиально не участвует в показах, был там лишь однажды, для того, чтобы просто попробовать. 

Дмитрий Морозов:  
Я называю этих людей "вешалки", это люди, которые носят одежду дизайнеров, они не себя рекламируют, свой талант позировать, эмоции какие-то показывать. Они вешалки, которые идут с таким вот лицом. 

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-24

Сегодня лицо белорусской фотомодели Дмитрия Морозова знакомо не только читателям отечественного глянца. Его фотопортрет украшает зарубежного романа.  

Дмитрий Морозов: 
Вот купила какая-то бразильская писательница эту фотографию, на эту книгу, в сентябре она выходит в печать, будет прикольно купить ее себе. 

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-27

Секрет своего успеха и в качестве учителя, и в качестве фотомодели, не скрывает: на жизнь нужно всегда смотреть с оптимизмом. 

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-30

Дмитрий Морозов:
Все возможно, если ты хочешь. Просто редко бывает такое, что в один момент: бум – и все получилось, нет, просто надо ступенька за ступенькой, и не сдаваться.   

Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха-33

# Мода # Культура # Дмитрий Морозов # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Традыцыі малой радзімы. Закладное ткацтва ў Семежава
26 июля 2018 08:21

Традыцыі малой радзімы. Закладное ткацтва ў Семежава

Могилёвские археологи обнаружили древний могильник времён радимичей
26 июля 2018 07:43

Могилёвские археологи обнаружили древний могильник времён радимичей

Для чего в Минском планетарии установили кровати?
25 июля 2018 19:50

Для чего в Минском планетарии установили кровати?