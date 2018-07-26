Учитель физкультуры из сельской школы стал фотомоделью и снимается для французского глянца. Рассказываем историю успеха

Сегодняшнее утро мы встречаем в Жупранах. Нет, это не пригород Парижа, а агрогородок с французским названием в 150 километрах от столицы. И хоть встретил нас он непогодой, жизнь здесь идет своим чередом. Дождь не помеха и для местного школьного учителя физкультуры Дмитрия Морозова. По знакомой тропинке, вот уже пятый год подряд в любую погоду он спешит на тренировку к ребятам.

Для жителей поселка Дмитрий Морозов не просто учитель. Фотомодель!

В будни – в спортивной форме и со свистком в руках, а в выходные – позирует перед объективами фотокамер. Сейчас он снимается для французского журнала. Как деревенского парня занесло в мир моды?

Дмитрий Морозов, учитель физкультуры Жупранской средней школы имени Ф.К. Богушевича, фотомодель:

Правду скажу, не сильно я владел математикой. Физкультура в принципе давалась нетрудно. И плюс еще к этому всему у нас в школе были курсы, именно с физкультурой связанные. Меня там как-то заинтересовали преподаватели, лекции, практика. Это все было прикольно, вот так я и решил идти учиться.

После института по целевому направлению оказался здесь. И до конца не понимал, что происходит. Дмитрий Морозов:

Ну, ребенок, мы и в двадцать иногда не понимаем, мужчины и до сорока дети.

Оказавшись в дружном маленьком коллективе средней школы, парень очень быстро нашел со всеми общий язык. Еще бы! Он ведь единственный мужчина в коллективе. Дмитрий Морозов:

К детям привык, кабинет свой, уже все устаканилось. Чтобы был какой-то результат, надо чтобы дети привыкали, а на это нужно время. И каждый раз менять работу. У меня учителя английского менялись пять раз, я так английский до конца и не выучил.

И если в университет поступил осознанно, то в модную индустрию попал случайно. Дмитрий Морозов:

Я учился в Гродно, я не помню конкретно год, меня позвали рекламировать одежду. Был крутой фотограф. Он размещает у себя хорошую фотографию, потом начали узнавать и звать.

Дмитрий принципиально не участвует в показах, был там лишь однажды, для того, чтобы просто попробовать. Дмитрий Морозов:

Я называю этих людей "вешалки", это люди, которые носят одежду дизайнеров, они не себя рекламируют, свой талант позировать, эмоции какие-то показывать. Они вешалки, которые идут с таким вот лицом.

Сегодня лицо белорусской фотомодели Дмитрия Морозова знакомо не только читателям отечественного глянца. Его фотопортрет украшает зарубежного романа. Дмитрий Морозов:

Вот купила какая-то бразильская писательница эту фотографию, на эту книгу, в сентябре она выходит в печать, будет прикольно купить ее себе.

Секрет своего успеха и в качестве учителя, и в качестве фотомодели, не скрывает: на жизнь нужно всегда смотреть с оптимизмом.