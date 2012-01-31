Прямой эфир

Выставка эксклюзивного батика «Атрибуты» в Минске

31 января 2012 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинская художница Анна Атаян представила экспозицию эксклюзивного батика в Музее современного изобразительного искусства. Трагикомические герои, ироничные мотивы и сказочный колорит подчеркивают особый стиль автора, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Акварельные работы в стиле ретро, медитативные натюрморты и нимфы всех эпох уже стали ее визиткой. Музы для создания произведений искусств – все женщины.
                                                
Анна Атаян, художник (Украина):    
По-разному воспринимают: одним нравится, другим – нет, кому-то вообще не нравится. Это реализм с долей фантазии.
Белорусские женщины, у меня даже подруга минчанка, очень красивы. И сразу по ней я судила. А белоруски, в моем понимании, красавицы.

Выставка эксклюзивного батика «Атрибуты» в Минске-1

Выставка эксклюзивного батика «Атрибуты» в Минске-3

Выставка эксклюзивного батика «Атрибуты» в Минске-5

Выставка эксклюзивного батика «Атрибуты» в Минске-7

Выставка эксклюзивного батика «Атрибуты» в Минске-9

Выставка эксклюзивного батика «Атрибуты» в Минске-11

# Культура # Выставки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
31 января 2012 14:11

Свята класічнай музыкі «Заслаўе-2012» абудзецца 3 лютага

В Несвиже прошли праздничные мероприятия в честь статуса «Культурная столица Беларуси 2012»
27 января 2012 17:27

В Несвиже прошли праздничные мероприятия в честь статуса «Культурная столица Беларуси 2012»

26 января 2012 14:18

Музей шляхоў і паштовай сувязі рыхтуюць да адкрыцця ў Старых Дарогах