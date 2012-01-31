Выставка эксклюзивного батика «Атрибуты» в Минске

Украинская художница Анна Атаян представила экспозицию эксклюзивного батика в Музее современного изобразительного искусства. Трагикомические герои, ироничные мотивы и сказочный колорит подчеркивают особый стиль автора, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Акварельные работы в стиле ретро, медитативные натюрморты и нимфы всех эпох уже стали ее визиткой. Музы для создания произведений искусств – все женщины.



Анна Атаян, художник (Украина):

По-разному воспринимают: одним нравится, другим – нет, кому-то вообще не нравится. Это реализм с долей фантазии.

Белорусские женщины, у меня даже подруга минчанка, очень красивы. И сразу по ней я судила. А белоруски, в моем понимании, красавицы.