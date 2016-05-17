Олимпийский мишка и прическа в стиле 70-ых: «Ночь музеев» в Бресте проходит в советском стиле

Новости Беларуси. Олимпийский мишка, бардовские песни у костра и пионерский отряд: в Бресте «Ночь музеев» встречают в советском стиле. Организаторы вечера подготовили для горожан 14-ть арт-площадок. В стенах краеведческого музея сегодня можно будет сыграть одновременный сеанс в шашки и нарды, сделать модную по меркам 70-ых прическу и увидеть настоящие советские плакаты из фондов музея.

Еще глубже окунуться в атмосферу СССР помогут кулинарные сюрпризы того времени и воссозданная работниками музея витрина газетного киоска.

Для посетителей в этот необыкновенный вечер также прозвучат танцевальные мотивы буги-вуги, рок-н-рола и твиста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Иванов, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:

Тема в этом году выбрана неслучайно, связана с Советским Союзом. Поэтому все сегодня столкнутся с теми воспоминаниями о Советском Союзе, о том хорошем, что было, а было много хорошего – и пионеры, и классики, и резиночка, в которую играли в школе, и жареный хлеб с сахаром, и бардовская песня у костра, и многое другое. Вся история будет отражаться сегодня у нас в залах музея.