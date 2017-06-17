Вышиванки, тротуарная плитка, продукты питания: как национальный орнамент стал неотъемлемым спутником белорусов

У каждого чемпионата или фестиваля есть свой логотип. Ближайший мировой спортивный форум – Европейские олимпийские игры. Они пройдут в 2019 году в Минске и требуют рождения нового символа. Вскоре объявят конкурс, и нет сомнений, что образ, талисман будет проникнут белорусским колоритом.

Национальный стиль в каждой стране присутствует, и у нас сегодня весьма популярна эта тема. Даже серые канализационные люки обещают украсить орнаментом. А в центре Минска на этой неделе красками оживили уличные фонари. Алена Сырова рассказывает.

Алена Сырова, корреспондент:

Мода на белорусское пришла к нам пару лет назад. С тех пор тот детально выверенный столетиями шифр, национальные мотивы стали неотъемлемым спутником белорусов. И это как раз тот случай, когда тренд в буквальном смысле гармонично сплёлся с действительностью.

Узоры на фартуках фонарей минского проспекта Победителей «вышили» в металле почти полвека назад. Элементы легендарных не только для Беларуси, но и для всего мира слуцких поясов со временем стали серыми, и только сейчас снова «заговорили» на языке цвета.

Ярче и заметнее заиграли национальные белорусские мотивы, которые давно и очевидно присутствуют в нашей жизни. Разве что обрели новые формы и способы проявления.

Лариса Горбачева, архитектор:

Когда идешь и через какое-то расстояние вдруг видишь орнамент – он как-то на себя берет внимание. Тем более, как говорится, наш рисунок, национальный орнамент и та плитка, которой выполнено мощение, друг друга как-то очень быстро поняли.

Замысловатые узоры, которые несут в себе не только эстетику, но и пожелания удачи, радости, по задумке архитекторов, продолжат украшать путь белорусов. Так, совсем скоро национальным орнаментом расцветет набережная реки Сож в Гомеле, а в Минске появятся тематические люки.

Лариса Горбачева:

Все видят эти люки, которые закрывают коммуникации. Ненавязчиво, но тем не менее предлагается отливать в чугунных люках талер, «прымаука» какая-нибудь или это кусочек какой-нибудь архитектуры.

Здоровая «вышиванковая» лихорадка затронула практически каждого белоруса. Васильки и орнамент сегодня красуются на машинах, стенах, телах, не говоря уже про одежду. Тут уж точно равнодушных не осталось.

Борис Лазуко, директор Музея древней белорусской культуры Национальной академии наук Беларуси:

Ці неабходна ўжо так нам абавязкова знаходзіць пэўныя тлумачэнні?! Дабра ці зла, яшчэ ці іншага ў гэтых арнаментаваных матывах. А можа прасцей усё ж такі, калі я купляю кашулю, пранаю яе, вышыванку, і бачу там арнамент, прыгожы арнамент, ён мне падабаецца, ён ужо будзе несці дабро.

А вот производителям продуктов белорусская вышиванка принесла не только добро, но и прибыль. На зарубежных прилавках, да и на отечественных взоры покупателей сразу выхватывают свое, родное.

Мария Райская, ведущий руководитель международного агентства социальных и маркетинговых исследований:

Специальный прибор – айтрекинг – следит за взглядом человека и фиксирует, куда он смотрит в первую очередь, на чем задерживает свой взгляд. Таким образом мы тестировали упаковку с национальным белорусским орнаментом. Мы пришли к выводу, что национальный орнамент и на упаковке, и на одежде привлекает очень много внимания. Но сказать, что только использование орнамента гарантирует стопроцентный успех, нельзя.

Не успеха ради, а удовольствия… на одном из заводов сельхозтехники, возможности машины для производства сита использовали с фантазией и свой цех украсили с национальным колоритом.

Дмитрий Анатлиенко, начальник производства:

Директор ехал на работу, увидел этот орнамент, а мы потом придумали, куда его можно примостить и сделали, чтобы именно подходил под наш цех. Не только декоративная идея была, но и визуально, чтобы бросалось в глаза – этот узор, этот орнамент, знак того, что мы белорусы.

В угоду тренду на белорусское ребрендинг провели многие организации. Наша сборная по футболу теперь «Каманда пад белымі крыламі», а Министерство иностранных дел и федерация биатлона сменили логотипы.

Но если задуматься, дело вовсе не в моде и ее веяниях, а в желании не потерять связь со своими предками, и рассказать миру, о том, кто мы есть. Главное – делать это с присущим белорусским национальным узорам изяществом…

Борис Лазуко:

І гэтую каштоўнасць, станоўчасць жыцця, светаўспрыняцця, светабачання трэба і цаніць у арнаменце. Калі я заразад бачу моладзь у цудоўных строях, новых, маладзежных, у кашулях. І дзяўчаты, і хлопцы, і дзеці, і людзі сталага ўзроста носяць.