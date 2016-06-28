В Витебске возродили Международный Шагаловский пленэр

Новости Беларуси. В Витебске в Год культуры спустя почти два десятилетия вновь возродили Международный Шагаловский пленэр.

В конце 2000-ых он проводился дважды. В нем принимали участие именитые художники из разных стран. В 2016 году международный пленэр не менее яркий на имена. В город Шагала пригласили известных живописцев из России, Латвии, Германии и, конечно, Беларуси.

Почти две недели мастера кисти будут работать в Витебске, Лиозно, Полоцке, в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнёво». Завершится пленэр 7 июля в день рождения Марка Шагала открытием итоговой экспозиции работ его участников. Причем каждый автор оставит на витебской земле по две свои картины.

Илгвар Заланс, художник (Латвия):

Миф Шагала здесь есть, ассоциации с городом. Витебский Шагал. В культурной среде они, конечно, очень живые. Я думаю, что когда такие личности появляются в каком-то месте, я думаю, что самый важный месседж, что люди могут от этого что-то черпать, поучиться. Надеюсь, что наше пребывание здесь даст какой-то эмоциональный толчок.

Примечательно, что проведение пленера приурочили к еще одной важной дате - 25-летию музея Марка Шагала в Витебске. А 5 июля состоится презентация мультфильма «Марк Шагал. Начало», созданного национальной киностудии «Беларусьфильм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.