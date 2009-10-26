Выходит посмертный альбом Джексона

26 октября, в продажу официально поступил посмертный сборник хитов Майкла Джексона под названием «This Is It». В релиз входят и ранее не издававшиеся песни.

OpenSpace.ru передает, что «This Is It» состоит из двух дисков: первый включает в себя собственно сборник хитов, а также новый сингл «This Is It», а на второй вошли три демоверсии старых композиций и стихотворение «Planet Earth», начитанное Джексоном. Само стихотворение было напечатано в буклете альбома «Dangerous» (1991).

Релиз не обошелся без скандала. Песня «This Is It», анонсированная как новая, ранее не издававшаяся композиция Джексона, оказалась, во-первых, написанной им в соавторстве с Полом Анкой, а во-вторых, уже выходившей еще в 1991 году — тогда ее спела R&B-певица Сэфайр.

Джексономания этой осенью должна выйти на новый виток. 28 октября в прокате появится фильм «Майкл Джексон: Вот и все» (Michael Jackson: This Is It), сделанный на основе видеосъемок последних репетиций Джексона. При этом, родственники Джексона уже заявили, что в ленте вместо него самого выступают двойники, хотя в студии Sony это пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что музыкант оставил также «гигабайты» новых песен. Однако когда наследники Джексона могут выпустить другие его неизданные композиции, помимо самой «This Is It», неизвестно.