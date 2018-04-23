Ребёнок может надеть фрак и дирижировать оркестром: нестандартные программы музыкальной капеллы «Сонорус»

Новости Беларуси. В середине апреля отмечается Международный день курьеры, и по такому поводу корреспонденты программы «Центральный регион» взяли интервью у главного дирижера Музыкальной капеллы «Сонорус». Репертуар Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус» Минской области» разнообразен: духовная и светская музыка белорусских и зарубежных композиторов, современные произведения, мировые и популярные хиты, рок-музыка. Границ для капеллы не существует! Да и какие границы могут быть в творчестве!

Александр Хумала, главный дирижер, художественный руководитель ГУ «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус» Минской области»:

В мае 2017 года у нас был юбилей 25 лет капелле. Наша фишка в том, что мы не боимся экспериментировать. Это при том, что коллектив уже известный – знают его и в республике, и за рубежом. Бывают программы и не связанные с академической музыкой.

Есть вещи для людей, которые вообще не могут слушать классику.

Очень редко, но мы понимаем, что услышав эти вещи, они придут и на хороший концерт классической музыки.

Очень много у нас программ для детей. Это наше генеральное направление. Основатель этой идеи – основатель этой капеллы – Алексей Александрович Шут, который в свое время мечтал, чтобы это был детский музыкальный театр.

Практически каждый год мы делаем новую постановку. Мы специально пишем сценарий и заказываем музыку специально под этот спектакль у современных белорусских авторов.

Для детей мы возим и классический репертуар. Работают профессиональные актеры, которые делают все с точки зрения детской психологии. Классическая музыка – это очень важно. И чтобы донести эту идею до детей, проводятся разные игры.