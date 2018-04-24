Евгений Гришковец: «Я категорически отказался от компьютера, я живу без компьютера, у меня даже нет адреса электронной почты»

Сегодня мы беседуем с режиссёром, писателем – Евгением Гришковцом. Часто ли случается так, что вы отказываетесь от бесед с журналистами? Евгений Гришковец, драматург, режиссёр, писатель:

Я встречаюсь с журналистами только тогда, когда я понимаю, что для этого есть какой-то веский повод. В данный момент есть повод. Я приехал в Минск с совершенно новым спектаклем, который еще в Минске не исполнялся.

Это спектакль – «Предисловие к роману». Он связан с вашей новой книгой «Театр отчаяние или отчаянный театр». Расскажите о тесной взаимосвязи этих двух вещей. Евгений Гришковец:

Это большой роман, который я писал в течение двух лет, и прям очень большая книга, самый большой формат, какой я писал. Чтобы люди могли представить, это как «Тихий Дон» – огромный роман, мемуарный. Есть люди, которые не читают книги, и если ты делаешь спектакль, то это должно быть отдельное самодостаточные произведение, которое необязательно связано с этим романом.

Я сделал спектакль «Предисловие к роману» вообще. Что такое написать книгу. Это спектакль про то, что такое в жизни человека написать книгу. Не так много людей написали книги. Когда я был юношей, был ребенком, когда я был молодым человеком и даже уже не очень молодым человеком, я все равно не мог себе представить, что я все равно напишу книгу. Для меня писатели, которые написали книги, которые продаются в книжном магазине, очень особенные люди. Как это вообще можно придумать и написать книгу?! А потом случилось, что я написал книгу, а потом я написал огромный роман, и я как раз об этом делаю спектакль. Когда мне говорят издатели: "Вы знаете, а мы уже отгрузили 20 тонн бумаги для первого тиража", становится жутковато. Я сидел на листочке писал дома от руки, а тут отгружают 20 тонн бумаги. А вы принципиально пишете от руки и не используете компьютер? Евгений Гришковец:

Если бы я умел и ловко работал бы на клавиатуре, то я бы использовал клавиатуру, но я не умею этого делать. Потом я категорически отказался от компьютера, я живу без компьютера, у меня даже нет адреса электронной почты. Это экономит мне много времени. И мне нравится писать на бумаге.

Каждые три года у вас выходит спектакль. Как вы сами считаете, это часто или редко для премьеры? Евгений Гришковец:

Для меня это идеально. Я успеваю сделать спектакль в течение года, его окончательно осмыслить, довести его до совершенства, записать на видео. И за эти три года объездить все уголки огромной страны. Три года – как раз такой срок, когда можно почувствовать, что ты что-то понял, ты стал взрослее, ты на один спектакль стал опытнее, чтобы следующий спектакль был новым опытом и новым словом. И если делать чаще, то будут какие-то необязательные вещи, будут самоповторы.

Ваши спектакли неизменно популярны и очень востребованы у зрителя. В чем секрет? Евгений Гришковец:

Я точно могу сказать, что я не делаю моноспектакли, я делаю такой театр. Моноспектакли часто бывают скучны. Когда актер делает моноспектакль, это чаще разговор на несколько голосов, отрывки каких-то произведений или чтение великой поэзии, но это чтение, это декламация, это чаще всего бывает так. Я же делаю такой театр, я делаю особенный театр, такого театра до меня не было. И так как я работаю, в этом ключе пока еще никто не может работать. Это особый театр, который обращен непосредственно к зрителю, но это не эстрада, это особый тип сюжета. Здесь очень важно, что на сцене автор, а не актер. Я не великий актер, и я думаю, если бы люди знали то, что эти спектакли мне пишет другой автор, то они бы на меня как на исполнителя не стали бы. Музыка Naviband звучит в спектакле Евгения Гришковца «Весы» (подробнее).