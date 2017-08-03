Всемирное наследие Скорины уместилось в 4-килограммовом издании: книгу презентовали в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Всемирное наследие Скорины представили в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четырехкилограммовое издание уместило в себе 25 книг белорусского первопечатника Франциска Скорины. На 425 страницах впервые наглядно представлены фотографии всех работ нашего соотечественника, которые сегодня находятся в фондах самых разных музеев мира от Минска до Кембриджа.

Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Мы паспрабавалі ўсю бязмежнасць спадчыны нашага асветніка ўкласці ў адзін вялікі том. Прадстаўлена амаль 500 выданняў з розных краін свету. Тут прадстаўлены іх пераплёты, рукапісныя пазнакі на кнігах Скарыны, рукапісныя копіі асобных фрагментаў, гравюры, буквіцы альбо ініцыялы, застаўкі, якія ўражваюць любога чалавека, які ўпершыню бачыць кнігі Скарыны.