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Все произведения на тему Минска – открылась выставка работ Леонида Щемелёва

18 августа 2022 14:03
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Новости Беларуси. Выставка работ Леонида Щемелева с живописными видами Минска открылась в столице. Мероприятие приурочено к 955-летию города. В городской художественной галерее представлены работы из коллекции «Предместье» и фондов Музея истории города, среди них много узнаваемых пейзажей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все произведения на тему Минска – открылась выставка работ Леонида Щемелёва-1

Здесь и набережная Свислочи, и уютные дворики в Лошице. Известно, что художник родился в Витебске, но большую часть жизни прожил в Минске, целых 70 лет, и по праву мог считать его своим родным городом. Картины написаны в технике масло и графика.

Все произведения на тему Минска – открылась выставка работ Леонида Щемелёва-4

Майя Овадинская, старший научный сотрудник Городской художественной галереи произведений Л. Д. Щемелева:
Выставка посвящена 955-летию города Минска и является подарком к празднику от Музея истории города Минска. Все произведения собраны на тему Минска. Узнаваемые места – Свислочь, это ротонда, Лошица, Красный костел. Человек может прийти и посмотреть, как выглядел город Минск глазами Леонида Щемелева.

Все произведения на тему Минска – открылась выставка работ Леонида Щемелёва-7

Народный художник Беларуси еще при жизни подарил городу более 60 полотен и был удостоен почетного звания «Минчанин года». Выставка продлится до 2 октября.

# Выставки в Минске # Культура # Майя Овадинская # Леонид Щемелёв # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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