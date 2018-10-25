Все краски комсомольской юности. В Минске открылась выставка к 100-летию ВЛКСМ

Новости Беларуси. «Юность комсомольская» глазами художников. В Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная истории крупнейшей молодежной организации – ВЛКСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозицию вошли более 60 произведений живописи, графики и скульптуры. В них, словно в зеркале истории, отражаются разные аспекты деятельности комсомола.

Это эпизоды гражданской войны, участие молодежи в ликвидации безграмотности, строительство городов и подъём народного хозяйства.

Владимир Прокопцов, директора Национального художественного музея Беларуси:

Я думаю, что эта выставка предоставляет интерес не только для специалистов, особенно для учащихся художественных вузов, но также для простых людей, для старшего поколения, потому что это их жизнь, их молодость.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Все эти традиции, которые были заложены 100 лет назад, сегодня живут и будут продолжаться такими же активными молодыми людьми, которые, например, состоят в БРСМ. Мы всегда говорим, что вечно будут жить ценности дружбы, мира, созидания.