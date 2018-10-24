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Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ

24 октября 2018 17:22
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Новости Беларуси. Итоги необычного проекта подводят в БГУ. Он приоткрывает малоизвестные факты в храмовой культуре Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о переводах надписей в костелах с латинского языка. На протяжении трех месяцев студенты-филологи изучали фразы на латыни, собранные в католических костелах по всей стране. Что им удалось выяснить? Ответ в сюжете Дмитрия Бояровича.

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-1

Валерия Скоробогатая:
Iesus Christus deus homo vivit, regnat, imperat. Бог человеческий живет, правит, повелевает.

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-4

К архикафедральному костелу у Арины и Валерии интерес научный. И неудивительно: в храме – десятки надписей на латинском. Язык, которому больше 2500 лет, до сих пор таит в себе много загадок.

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-7

Валерия Скоробогатая:
В этом храме нашли больше всего надписей. Например, одна из надписей на арке сверху: «Non nobis domine non nobis sed nomini tuo da gloriam», что значит «Не нам, господи, не нам, а имени твоему дай славу».

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-10

Девушки выяснили: отрывок из Ветхого Завета – знаменитый девиз ордена тамплиеров – написан здесь с ошибкой. Отсутствующую букву «N» просто дописали сверху.

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-13

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-15

Ошибку заметили и в этой надписи. Впрочем, интересней ее предыстория: фразу «Jesu confido in te» («Иисус, уповаю на тебя») на иконе «Образ Иисуса милосердного» велел написать сам Сын Божий, явившись в 1931 году к сестре Фаустине.

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-18

Арина Лавринович:
Было очень интересно приходить, узнавать, что это значит, откуда эта надпись взята, что она обозначает, ее историческую справку. На самом деле это все очень интересно и полезно.

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-21

На исследование храмов у студентов ушло три месяца. На перевод – немногим больше времени. Среди надписей – эпитафии, аббревиатуры, цитаты. Всего же ребята перевели с латинского языка более полусотни фраз.

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-24

Ольга Прокопчук, кандидат филологических наук, доцент:
В первую очередь мы хотели посмотреть на то латиноязычное наследие, которое есть у нас в стране. Обязательно надо изучать и знать свою историю, знать свое латиноязычное наследие и понимать, какие глубокие корни имеет наша страна в этом отношении.

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-27

Коллекцию надписей (с описанием каждой) можно увидеть на студенческой выставке. Итогом работы стала и научная статья. В рамках проекта исследовались крупные храмы Беларуси, прежде всего в Минске и областных городах. В планах – изучить костелы деревень.

Студенты БГУ переводят надписи в костелах Беларуси с латинского на русский. Репортаж СТВ-30

Дмитрий Боярович, СТВ:
Впрочем, на этом студенты-филологи не останавливаются. Ребята и преподаватели планируют начать работу над новым проектом по переводу с латинского языка надписей на экспонатах Национального исторического музея, а так же карт времен Великого Княжества Литовского.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Валерия Скоробогатая # Арина Лавринович # Ольга Прокопчук # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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