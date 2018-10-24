Лис с моноклем: необычная скульптура появилась в Березино

Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Березино. Это фигура лиса, который сидит на скамейке и как бы приглашает прохожих присесть рядом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он изготовлен из сплава металлов местными скульпторами и установлен рядом с детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва.

Кстати, установить фигуру решили неслучайно – в честь Года малой родины.

Тамара Крутолевич, заведующая отдела маркетинга Березинской районной библиотеки:

У гэту скульптуру такога сімпатычнага ліса ўкладзены вялікі сэнс, паколькі гэта элемент родавага гербу колішніх уладальнікаў мястэчка Беразіно Сапегаў і Ваньковічаў. Вось гэты ліс, які і зараз гонарам вынесены і на герб Беразіно.