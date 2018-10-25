Ленин и комсомольцы на полотнах. Национальный художественный музей приглашает на выставку к 100-летию ВЛКСМ

Новости Беларуси. Комсомольское движение в живописи, графике и скульптуре. В Национальном художественном музее 25 октября откроется выставка, приуроченная к 100-летию ВЛКСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Комсомольское движение в живописи, графике и скульптуре. В Национальном художественном музее 25 октября откроется выставка, приуроченная к 100-летию ВЛКСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ещё один подарок к вековому юбилею самого массового молодежного движения. В одной экспозиции – вся история организации. Это более 60 произведений, созданных с 1920-х по 1980-е.
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Прадстаўлена такая шырокая рэтраспектыва твораў з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея. Ну і паказана творчасць нашых беларускіх мастакоў пасляваеннага перыяду, нават даваеннага перыяду. Тут ёсць работы Пэна - гэта пачатак 20 гадоў. Гэта вядомы мастак - настаўнік Марка Шагала.
Светлана Анейко, учёный секретарь Национального художественного музея Беларуси:
Здесь есть по-настоящему хрестоматийные работы таких народных художников как Михаил Андреевич Савицкий, как Виктор Громыко, как Раиса Кудревич и многие другие. То есть те вещи, которые уже составляют классику современного белорусского искусства.
На церемонии открытия выставки также состоится торжественное гашение марки в честь 100-летия ВЛКСМ. А ознакомиться с историей комсомольского движения здесь можно будет до 24 ноября.