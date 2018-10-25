Ленин и комсомольцы на полотнах. Национальный художественный музей приглашает на выставку к 100-летию ВЛКСМ

Новости Беларуси. Комсомольское движение в живописи, графике и скульптуре. В Национальном художественном музее 25 октября откроется выставка, приуроченная к 100-летию ВЛКСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ещё один подарок к вековому юбилею самого массового молодежного движения. В одной экспозиции – вся история организации. Это более 60 произведений, созданных с 1920-х по 1980-е.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Прадстаўлена такая шырокая рэтраспектыва твораў з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея. Ну і паказана творчасць нашых беларускіх мастакоў пасляваеннага перыяду, нават даваеннага перыяду. Тут ёсць работы Пэна - гэта пачатак 20 гадоў. Гэта вядомы мастак - настаўнік Марка Шагала.

Светлана Анейко, учёный секретарь Национального художественного музея Беларуси:

Здесь есть по-настоящему хрестоматийные работы таких народных художников как Михаил Андреевич Савицкий, как Виктор Громыко, как Раиса Кудревич и многие другие. То есть те вещи, которые уже составляют классику современного белорусского искусства.