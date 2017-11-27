«Возможность вспомнить традиционные белорусские песни в новой обработке» Алёна Ланская о «Золотой коллекции белорусской песни»

6-го декабря в Минском Дворце республики пройдет очередной концерт совместного музыкального проекта СТВ, Министерства культуры Республики Беларусь и Молодежного театра эстрады «Золотая коллекция белорусской песни».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ: заслуженная артистка Республики Беларусь Алёна Ланская и белорусский певец Тео.

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Проект «Золотая коллекция белорусской песни» существует достаточно давно. На самом деле, я хочу поблагодарить телеканал СТВ, Театр эстрады и Министерство культуры за то, что они организовали и дали возможность нам, артистам, в первую очередь, нам, артистам, вспомнить наши традиционные белорусские песни в той или иной обработке. Песни, которые мы, уже, к сожалению забыли, так как сейчас у нас современные… Мир технологий. Всё-таки, американская музыка преобладает.

Но белорусскую музыку, свою родную музыку, не стоит забывать. И для нас, артистов, это прекрасная возможность в том числе встретиться, пообщаться. Встретить наших белорусских артистов, которые стояли у истоков.

Мне кажется, мы забыли о наших белорусских звучаниях, белорусских инструментах, забыли о наших белорусских национальных инструментах. Я готовлю две музыкальные композиции, которые будут включать национальный инструмент. Это будут песни на белорусском языке, но это не будет патриотикой.