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«Возможность вспомнить традиционные белорусские песни в новой обработке» Алёна Ланская о «Золотой коллекции белорусской песни»

27 ноября 2017 09:16
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6-го декабря в Минском Дворце республики пройдет очередной концерт совместного музыкального проекта СТВ, Министерства культуры Республики Беларусь и Молодежного театра эстрады  «Золотая коллекция белорусской песни».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ: заслуженная артистка Республики Беларусь Алёна Ланская и белорусский певец Тео.

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Проект «Золотая коллекция белорусской песни» существует достаточно давно. На самом деле, я хочу поблагодарить телеканал СТВ, Театр эстрады и Министерство культуры за то, что они организовали и дали возможность нам, артистам, в первую очередь, нам, артистам, вспомнить наши традиционные белорусские песни в той или иной обработке.  Песни, которые мы, уже, к сожалению забыли, так как сейчас у нас современные… Мир технологий. Всё-таки, американская музыка преобладает.

Но белорусскую музыку, свою родную музыку, не стоит забывать. И для нас, артистов, это прекрасная возможность в том числе встретиться, пообщаться. Встретить наших белорусских артистов, которые стояли у истоков.

Мне кажется, мы забыли о наших белорусских звучаниях, белорусских инструментах, забыли о наших белорусских национальных инструментах. Я готовлю две музыкальные композиции, которые будут включать национальный инструмент. Это будут песни на белорусском языке, но это не будет патриотикой. 

# Культура # Фотофакт # Золотая коллекция белорусской эстрады # Алёна Ланская # ТЕО

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