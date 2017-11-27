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Детское «Евровидение-2017». Россиянка Полина Богусевич празднует победу

27 ноября 2017 06:46
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Новости Беларуси. Международный песенный конкурс завершился минувшим вечером в тбилисском Олимпийском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детское «Евровидение-2017». Россиянка Полина Богусевич празднует победу-1

Хелена вышла на сцену под номером пять. И оказалась в пятерке лидеров. Накануне она заняла первое место по результатам голосования на сайте для поклонников песенного конкурса, где их просили выбрать наиболее понравившегося исполнителя. В число лидеров входила наша участница и по мнению экспертов.

Детское «Евровидение-2017». Россиянка Полина Богусевич празднует победу-3

Победила же в вокальном конкурсе представительница России Полина Богусевич с песней «Крылья».

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Всего за победу в детском Евровидении в этом году сражались 16 юных исполнителей. Следующее детское Евровидение-2018 пройдет в Беларуси. Такое решение Европейского вещательного союза. Наша страна примет этот детский конкурс уже во второй раз.

Детское «Евровидение-2017». Россиянка Полина Богусевич празднует победу-6

Детское «Евровидение-2017». Россиянка Полина Богусевич празднует победу-8

# Культура # Фотофакт

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