Детское «Евровидение-2017». Россиянка Полина Богусевич празднует победу

Новости Беларуси. Международный песенный конкурс завершился минувшим вечером в тбилисском Олимпийском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хелена вышла на сцену под номером пять. И оказалась в пятерке лидеров. Накануне она заняла первое место по результатам голосования на сайте для поклонников песенного конкурса, где их просили выбрать наиболее понравившегося исполнителя. В число лидеров входила наша участница и по мнению экспертов.

Победила же в вокальном конкурсе представительница России Полина Богусевич с песней «Крылья».