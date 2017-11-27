Детское «Евровидение-2017». Россиянка Полина Богусевич празднует победу

Новости Беларуси. Международный песенный конкурс завершился минувшим вечером в тбилисском Олимпийском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Международный песенный конкурс завершился минувшим вечером в тбилисском Олимпийском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хелена вышла на сцену под номером пять. И оказалась в пятерке лидеров. Накануне она заняла первое место по результатам голосования на сайте для поклонников песенного конкурса, где их просили выбрать наиболее понравившегося исполнителя. В число лидеров входила наша участница и по мнению экспертов.
Победила же в вокальном конкурсе представительница России Полина Богусевич с песней «Крылья».
«Полина не предала своё предназначение»: Дима Билан о победительнице детского «Евровидения»
Всего за победу в детском Евровидении в этом году сражались 16 юных исполнителей. Следующее детское Евровидение-2018 пройдет в Беларуси. Такое решение Европейского вещательного союза. Наша страна примет этот детский конкурс уже во второй раз.